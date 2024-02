Podróże i turystyka Ponad 142 000 imigrantów z UE nadal czeka na decyzję w sprawie statusu zasiedlenia

Według najnowszych dostępnych danych ponad 142 000 imigrantów z UE nadal czeka na informacje z Home Office dotyczącą ich statusu zasiedlenia (settled lub pre-settled status). Cztery lata po umowie brexitowej wciąż nie wiedzą, czy będą mogli legalnie mieszkać i pracować na Wyspach.

Pewien nauczyciel języka hiszpańskiego, który będąc imigrantem z UE mieszka w Wielkiej Brytanii od 15 lat, mówi, że znajduje się ciągle w zawieszeniu. W lipcu jego wniosek o status osoby osiedlonej został odrzucony i wciąż czeka na decyzję Home Office w sprawie swojego odwołania.

Mężczyzna, który od 15 lat mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii, twierdzi, że Home Office nie podało jasnego powodu odmowy przydzielenia mu statusu zasiedlenia. O programie EU Settlement Scheme mówi następująco:

– Wcale nie uważam, że jest to dobry system. To bardzo frustrujące. Czuję, że ma to wpływ na moje możliwości dotyczące zatrudnienia. Czuję się, jakbym żył w zawieszeniu.

Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi (stan z 30 września 2023 roku) ponad 142 000 imigrantów z UE nadal czeka na informację w sprawie statusu zasiedlenia. Wśród oczekujących są głównie Rumuni, Polacy i Portugalczycy.

Grupa the3million prowadząca kampanię na rzecz obywateli UE mieszkających na Wyspach, stwierdziła, że przy obecnym tempie rozpatrywania wniosków uporanie się z zaległościami zajmie Home Office kolejne ponad dwa lata.

Problemy imigrantów z UE

Nauczyciel języka hiszpańskiego, który od 15 lat jest w Wielkiej Brytanii, mieszkał w Bristolu i Bath, ma pozwolenie na pracę w UK do czasu rozstrzygnięcia jego sprawy przez Home Office. Jednak nie widać tego na jego profilu online.

Ze względu na brak statusu zasiedlenia zatrzymano go w czerwcu na lotnisku w Bristolu, a w lipcu na lotnisku Stansted. Funkcjonariusze Straży Granicznej zakwestionowali jego prawo do wjazdu do Wielkiej Brytanii. Jednak za każdym razem udało mu się przekroczyć granicę. Nie zmienia to jednak faktu, że ma z tym problemy.

– My, obywatele UE, zasługujemy na coś lepszego. To stwarza wiele problemów na co dzień. Funkcjonariusze Straży Granicznej muszą mieć natychmiastowy dostęp do danych osobowych – powiedział mężczyzna.

Według danych rządowych od wejścia w życie programu EU Settlement Scheme w 2020 roku o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii aplikowało 7,6 mln osób. Do września ubiegłego roku 7,4 mln z nich ten status otrzymało. Według danych brytyjskiego rządu, 49 procent z aplikujących, czyli 3,6 miliona, otrzymało settled status, a 38 procent, czyli 2,8 miliona, pre-settled status. Od tego czasu odmówiono przyznania statusu 630 810 osobom. Z czego 180 920 wniosków wycofano lub unieważniono, a 170 530 uznano za nieważne.

Jak powiedziała Andreea Dumitrache, tymczasowa współdyrektor naczelna the3million:

– Obywatele UE czują, że ich źródła utrzymania są zagrożone ze względu na znaczne opóźnienia w programie przyznawania statusu zasiedlenia. Problemy w czasie podróży są powszechne. O czym świadczy fakt, że większość osób, którym odmówiono przekroczenia brytyjskiej granicy, pochodzi obecnie z UE.