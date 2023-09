Kryzys w UK Ponad 120 000 ludzi zmarło w UK w 2022 roku, czekając na leczenie w ramach NHS

Ponad 120 000 osób zmarło w zeszłym roku, oczekując na podjęcie leczenia w ramach NHS. Statystyki za 2022 rok są gorsze niż w czasie pandemii Covid-19.

Pacjenci pozbawieni szans na leczenie

Najnowsze dane upublicznione na podstawie prawa dostępu do informacji publicznej (ang. Freedom of Information) pokazują, że w 2022 roku aż 120 000 ludzi oczekujących na leczenie w ramach NHS… zmarło. Liczba zgonów wśród Wyspiarzy czekających na leczenie szpitalne okazała się wyższa niż w szczytowym okresie pandemii Covid-19. I, jak wskazują eksperci, jest niemal dwa razy wyższa, niż przed wybuchem światowej epidemii. I choć pacjenci w UK nie powinni, zgodnie z obowiązującymi zasadami, czekać na leczenie dłużej niż 18 tygodni, to obecnie aż dwóch na pięciu pacjentów czeka na podjęcie leczenia dłużej.

Z informacji uzyskanych przez Partię Pracy wynika, że w ubiegłym roku w Anglii aż 40 000 osób zmarło na skutek oczekiwania na leczenie dłużej niż 18 tygodni. Minister zdrowia w Gabinecie cieni Wes Streeting nie zostawił na tych danych suchej nitki, wprost sugerując, że system złamał obietnicę złożoną Wyspiarzom w zakresie opieki medycznej. – Rekordowa liczba osób spędza ostatnie miesiące życia w bólu i agonii, czekając na leczenie, które nigdy nie nadchodzi. Podstawowe obietnica od systemu zdrowia NHS – że będzie przy nas, kiedy będziemy go potrzebować – została złamana. Im dłużej konserwatyści będą sprawować urząd, tym dłużej pacjenci będą czekać [na leczenie] – zaznaczył Streeting. I dodał: – – Tylko Partia Pracy może uratować NHS z kryzysu i przywrócić ją do dobrego stanu. Ponownie przeszkolimy personel niezbędny do terminowego leczenia pacjentów i zreformujemy usługi, aby były dostosowane do [wymagań] przyszłości.

Statystyki dotyczące leczenia w ramach NHS są złe od lat

Niestety, najnowsze dane dotyczące liczby zgonów ludzi oczekujących na leczenie w ramach NHS nie są niczym nowym. W brytyjskim systemie opieki zdrowotnej źle dzieje się od lat. Statystyki umieralności ludzi będących na liście oczekujących były podobnie dramatyczne w 2021 r. – wówczas zmarło 117 000 pacjentów. Jednak to, co broni tamten okres, to walka z pandemią Covid-19, która system służby zdrowia nadwyrężyła do granic możliwości.

W roku 2017-2018 zgonów pacjentów oczekujących na leczenie szpitalne było „zaledwie” 60 000, a w roku 2012/13 – około 38 000. Rishi Sunak złożył obietnicę, że skróci listę oczekujących na leczenie w ramach NHS, ale obecnie na takie leczenie oczekuje o 600 000 pacjentów więcej niż w momencie, gdy zasiadł na fotelu premiera.

