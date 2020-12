Ponad 1 500 ciężarówek stoi w korku w Kent. Kierowcy boją się, że nie dotrą na święta do domów, a od 1 stycznia będzie jeszcze gorzej

Część dostawców mówi, że jest to przedsmak tego, z czym będziemy mieć do czynienia od 1 stycznia.

Po tym, jak Francja zamknęła granicę z Wielką Brytanią, kierowcy ciężarówek i podróżni stoją w gigantycznych korkach w Kent. Obawiają się, że nie dotrą na święta do domów, i że sytuacja może być jeszcze gorsza od stycznia przez Brexit, zwłaszcza gdy wprowadzona zostanie kontrola celna.

Zaledwie parę dni przed świętami Francja zamknęła granicę z Wielką Brytanią w obawie przed nową mutacją koronawirusa. Decyzję tę najbardziej odczuli kierowcy ciężarówek, którzy już od niedzieli stoją w korku w Kent.

Dramat kierowców w Kent

Ponad 1 500 ciężarówek stoi w gigantycznym korku w Kent. Kierowcy obawiają się, że nie będą w stanie wrócić na święta do domów. Zwracają także uwagę na to, że obecna sytuacja jest przedsmakiem problemów, które nastąpią, gdy zakończy się okres przejściowy.

55-letni kierowca z Polski, który utknął 24 mile na północ od Dover i chce dostać się na święta do Polski, gdzie czeka na niego żona z trójką dzieci, powiedział „The Guardian”:

- Wziąłem ładunek do Wielkiej Brytanii i nie mogę wrócić do domu przez głupiego wirusa. Ale nie wiem, czy chodzi o wirusa – myślę, że o politykę. Sytuacja jest dla mnie bardzo trudna, bo jestem daleko od domu. Moje szanse na to, że wrócę do domu na święta maleją. To głupie, jestem zdenerwowany i nieszczęśliwy z tego powodu. Rodzina potrzebuje mnie na święta w domu – to wyjątkowy czas w Polsce. Dla Polaków bardzo trudne jest bycie z dala od domu w święta.

Inny kierowca ze Słowenii, który regularnie jeździ między Londynem i Mediolanem, powiedział, że nigdy nie był świadkiem takich opóźnień. Jego ciężarówka stoi zaparkowana w Dover po tym, jak dotarła do Londynu i ma wrócić do Mediolanu.

Na parkingu w Sellindge niedaleko Ashford kolejny polski kierowca ciężarówki skomentował obecną sytuację:

- To szaleństwo. Czekam tutaj cały dzień. Chcę dzisiaj w nocy wrócić do domu tunelem. Właśnie rozmawiałem z żoną i powiedziałem jej, że nie mogę jechać, bo Francja zamknęła granicę. Nie była zadowolona. Sytuacja jest bardzo problematyczna. Mam nadzieję, że wrócę do domu, ale czekam na informację.

W branży dostawczej aż 80 proc. kierowców ciężarówek dostarczających towary w UK jest zatrudnionych przez firmy z UE.

Dramat podróżnych

W korkach stoją nie tylko kierowcy ciężarówek, ale także zwykli podróżni, który z różnych powodów chcą wyjechać z Wielkiej Brytanii. Jadąca do swojego rodzinnego domu w Rumunii Christina powiedziała, że boi się, iż będzie musiała spędzić kolejną noc w vanie wraz z ósemką innych pasażerów. Samochód stoi zaparkowany w Dover naprzeciwko hotelu, na który kobietę nie stać. Jak powiedziała – wraca z Anglii po pracy sezonowej, w czasie której zbierała truskawki w Ledbury (Herefordshire), a przez ostatnie miesiące pakowała krewetki w fabryce w Fort William.

Gorzej będzie od 1 stycznia?

Daniel z Rumunii, który regularnie jeździ między Wielką Brytanią i Francją, powiedział:

- Nie wiem, kiedy będę mógł dostać się na prom. Jeżdżę tą trasą każdego tygodnia i jest coraz gorzej. Dwa lub trzy miesiące temu było OK. Teraz jest za dużo czekania. Zbyt często długo się czeka na prom lub na pociąg. Wydaje mi się, że po 1 stycznia będzie jeszcze trudniej. Straciłem tutaj cały dzień. Myślę, że nie wrócę tutaj w styczniu. Cła sprawią, że będzie to jeszcze bardziej problematyczne. Co najmniej 6 000 lub 7 000 ciężarówek tutaj przyjeżdża. Wyobraźcie sobie 6 000 lub 7 000 ciężarówek sprawdzanych przez celników. 15 minut zabiera sprawdzenie dokumentów jednej ciężarówki. To zbyt trudne.