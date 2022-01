Pomimo zniesienia restrykcji w Anglii, zakrywanie twarzy pozostanie obowiązkowe w komunikacji zbiorowej w Londynie

Pomimo zniesienia restrykcji covidowych potwierdzonego przez premier Johnsona, w Londynie nadal będzie obowiązywał nakaz zakrywania nosa i twarzy. Mieszkańcy brytyjskiej stolicy będą zobowiązani do noszenia maseczek w pojazdów transportu zbiorowego.

Przypomnijmy, zgodnie z wcześniejszym deklaracjami Boris Johnson potwierdził zniesienie restrykcji w ramach tzw. planu B wprowadzonych w Anglii. W przyszły czwartek, 27 stycznia 2022 roku przestanie obowiązywać nakaz pracy z domu i wymóg legitymowania się certyfikatem covidowym w określonych sytuacjach. Co więcej, od 20 stycznia zakrywanie ust i nosa nie będzie już zalecane dla personelu i uczniów w w szkołach, a od 27 usunięte zostaną wszelkie wytyczne dotyczące stosowania maseczek na terenach placówek edukacyjnych, w miejscach publicznych, w określonaych przestrzeniach zamkniętych oraz pojazdach transportu zbiorowego. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym poprzednim artykule: "PILNE: Premier poinformował, że restrykcje związane z Planem B przestaną obowiązywać. Od kiedy?".

Obowiązek noszenia maseczki pozostanie w mocy w Londynie

Jak się jednak okazuje, w Londynie sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej. Burmistrz brytyjskiej stolicy chce, aby noszenie maseczek nadal było obowiązkowe dla pasażerów transportu publicznego. Zdaniem Sadiqa Khana zagrożenie ze strony Omikrona w Londynie nadal jest bardzo poważne. "To jeszcze nie koniec naszej walki z wirusem" - deklarował burmistrz.

Chociaż noszenie maseczki w pojazdach transportu publicznego w Anglii przestanie być wymogiem prawnym, to zakrycie twarzy stanie się warunkiem przewozu w usługach oferowanych przez Transport for London, w tym w metrze, autobusach, połączeniach Overground i DLR. Co to oznacza? Tym, którzy się do tego nie będę stosować nie będą grozić grzywny, ale może im zostać odmówiona usługa przejazdu. Funkcjonariusze British Transport Police nie będą mogli wymuszać noszenia maseczek na pasażerach. Sadiq Khan potwierdził, że będą obowiązywać regulacje takie, jak te, które funkcjonowały między 19 lipca a początkiem ograniczeń Planu B.

Zakrywanie twarzy będzie obowiązkowe w środkach komunikacji zbiorowej

"Jeśli nauczyliśmy się czegoś z tej pandemii, to tego, że nie wolno nam wpaść w samozadowolenie i zaprzepaścić całej naszej ciężkiej pracy i poświęceń. Dlatego właśnie maseczki ochronne pozostaną warunkiem przewozu w usługach TfL" - komentował na łamach serwisu informacyjnego BBC burmistrz stolicy UK.

"Proszę wszystkich londyńczyków, aby postępowali, jak należy i nadal nosili maseczki podczas podróży środkami komunikacji zbiorowej" - apelował.