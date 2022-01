Eksperci: Wielka Brytania może być jednym z pierwszych krajów na świecie, który wyjdzie z pandemii Covid-19

Fot. Getty

Eksperci coraz częściej sygnalizują, że pandemia koronawirusa w Wielkiej Brytanii, mimo wciąż ogromnej liczby zakażeń, zaczyna przechodzić w stan endemiczny. Naukowcy zaczynają także wskazywać, że Wielka Brytania może być jednym z pierwszych krajów na świecie, który wyjdzie z pandemii Covid-19.

Zaledwie kilka dni temu dr Mike Tildesley z University of Warwick zaznaczył, że „Omikron jest prawdopodobnie pierwszym promykiem nadziei”, ponieważ jest słabszą mutacją od wariantu Delta i powoduje łagodniejsze objawy. Teraz z kolei profesor David Heymann z Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej (ang. London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM) powiedział, że w Wielkiej Brytanii zaczynają się pojawiać pierwsze oznaki endemicznej postaci choroby. - [Nie będzie można ogłosić końca pandemii], dopóki wszystkie kraje nie ukończą tego, co muszą zrobić, aby ten wirus został bardziej oswojony i stał się endemiczny. Ogólnie rzecz biorąc kraje, które znamy najlepiej na półkuli północnej, przechodzą obecnie przez różne etapy pandemii. I prawdopodobnie Wielka Brytania jest bliżej, niż jakikolwiek inny kraj [z tego kręgu], żeby wyjść z pandemii, o ile nie jest już poza pandemią, a choroba nie jest tak endemiczna, jak pozostałe cztery koronawirusy – zaznaczył profesor na konferencji internetowej Chatham House.

Odporność populacyjna jest w UK bardzo wysoka

Z pewnością natomiast można powiedzieć, że odporność populacyjna w UK jest już naprawdę na bardzo wysokim poziomie. - To oznacza odporność na poważne zachorowanie i śmierć po zakażeniu, jeśli ktoś jest zaszczepiony lub jeśli zakaził się ponownie, po wcześniejszym przechorowaniu, a odporność populacyjna wydaje się powstrzymywać wirusa i jego warianty, nie powodując poważnych chorób lub śmierci w krajach, w których odporność populacyjna jest wysoka. Spojrzałem na najnowszy raport ONS na temat odporności populacyjnej, w którym oszacowano, że około 95 proc. populacji w Anglii i nieco mniej niż w innych częściach Wielkiej Brytanii ma przeciwciała przeciwko koronawirusowi, po szczepieniach lub po naturalnej infekcji. A to właśnie te przeciwciała, jak powiedziałem, powstrzymują wirusa. I teraz działa on bardziej jak endemiczny koronawirus niż taki, który wywołuje pandemię – dodał profesor David Heymann.