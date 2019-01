Polskie MSZ zabrało głos w sprawie statusu Polaków w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Temat numeru: Ostatnia "inwazja" Polaków na Wyspy

Polacy znowu chcą masowo emigrować do Wielkiej Brytanii, by zarabiać w funtach! Nie, to nie pomyłka, rodacy chcą bowiem wykorzystać ostatnią szansę przez Brexitem, by popracować na Wyspach. Po wyjściu...