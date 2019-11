Polski weterynarz z UK zamiast wrócić do kraju, zdecydował się na emigrację do Holandii - poznaj jego historię

Polski weterynarz Adam Fafara przeprowadził się do Anglii trzynaście lat temu. 43-letnie mężczyzna pracował dla rządu, wychowując w tym czasie trzech synów wraz ze swoją żoną. Jednak rodzina Fafary podjęła decyzję o przeprowadzce do Holandii. I nie żałują tej decyzji.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego Reuters tylko po części decyzja Adamy Fafary była podyktowana Brexitem. - Cała sytuacja w Anglii nie jest tak dobra, jak była wtedy, gdy przyjechaliśmy - komentował weterynarz z Polski, który zamiast na powrót do Polski, zdecydował się na dalszą emigrację tyle, że do Holandii. Dlaczego? Kraj ten, w którym znajduje się największy port w Europie i trzecie co do wielkości lotnisko, stanowi "bramę" w handlu miedzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. W przypadku gdy Wielka Brytania opuści Wspólnotę bez umowy, brytyjskie towary, w tym żywe zwierzęta, będą podlegać surowszym kontrolom, którym poddawane są "kraje trzecie".

Holenderskie władze chcą być gotowe na najgorsze i aby uniknąć gigantycznych kolejek na granicy rekrutują dodatkowe siły robocze. Aby poradzić sobie ze zwiększonym przepływem w portach, lotniskach i rzeźniach, podjęto decyzję o zatrudnieniu około 900 inspektorów celnych, w tym 100 weterynarzy, którzy muszą mówić po holendersku.

- Jest ich niewiele, a znalezienie 100 to dość ciężka praca - komentował Peter Verbaas, stojący na czele przygotowań do Brexitu w holenderskim NVWA, urzędzie ds. bezpieczeństwa żywności i produktów konsumenckich. Verbaas zaznacza, że od samego początku wiedział, że pracowników trzeba szukać poza Holandią. I właśnie w tym nasz rodak swoją szansę...

- Z pewnością jest to dość trudny język. Uczymy się sześć godzin dziennie, pięć dni w tygodniu - komentował Fafara. - Na naukę weterynarii mieliśmy sześć lat, na holenderski pół roku. Jednak już po kilku tygodniach nauki języka niderlandzkiego nabrał podstawowych umiejętności konwersacyjnych.

Brexit będzie miał również poważne konsekwencje dla holenderskiej gospodarki, która jest wrażliwa na międzynarodowe przepływy handlowe. Agencja analizy polityki gospodarczej holenderskiego rządu oszacowała, że ​​do 2030 r. Produkcja krajowa spadnie o 1,2%.

Ministerstwo Gospodarki poradziło w tym tygodniu Ministerstwu Spraw Gospodarczych, NVWA i Portowi Rotterdamowi, głównemu punktowi tranzytowemu handlu między UE a UE, aby wstrzymać przygotowania do twardego Brexitu, podczas gdy w UK trwają przygotowania do wyborów, dzięki którym możliwe będzie przełamania politycznego impasu.

W międzyczasie 43-letnie Adam Fafara cieszy się, że ma pracę w Unii Europejskiej. "Ik ben een dierenarts" - "jestem weterynarzem" - powiedział perfekcyjnie po holendersku.