Boarding krótszy o 10%? Lotnisko Gatwick i linie EasyJet testują program, dzięki któremu pasażerowie szybciej wejdą na pokład samolotu

Na londyńskim lotnisku Gatwick we współpracy z tanimi liniami EasyJet trwają testy nowego systemu mającego na celu usprawnienie procesu wchodzenia pasażerów na pokład samolotu.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC zaplanowany na dwa miesiące okres próbny specjalnego programu już się rozpoczął. Pierwsze testy wypadły nad wyraz obiecująco. Jak przekazał rzecznik Gatwick Airport całą procedurę związaną z boardingiem udało się przyspieszyć o 2 do 3 minut w przypadku samolotu przewożącego 158 pasażerów. Czas wsiadania na pokład został ograniczony do 14 minut.

Na czym polega model zaproponowany wespół przez Gatwick i EasyJet? W zasadzie nie jest to jeden system, lecz kilka różnorodnych strategii, które mają zastosowanie w różnych sytuacją. Przykładowo, najpierw do samolotu wpuszczane są osoby siedzące przy oknie, z tyłu maszyny, następnie ci, którzy siedzą w środku.

<< MIAŁEŚ OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT? SPRAWDŹ, JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE >>

To rozwiązanie świetnie sprawdza sie w przypadku pasażerów indywidualnych i osób podróżujących w interesach. Z kolei grupy osób, które chcą siedzieć razem (na przykład rodziny), będą usadawiane z tyłu samolotu, aby usprawnić proces boardingu.

Te, i wiele innych strategii, których celem wypracowanie pewnego wzoru wpuszczania poszczególnych osób, według władz lotnisku sprawią, że możliwe będzie skrócenie czasu wejścia do samolotu nawet do 10 procent. Oprócz tego, że Gawick pracuje nad elastycznymi wzorami kolejności wchodzenia na pokład, "w zależności od składu pasażerów podczas każdego lotu - liczby rodzin, indywidualnych podróżników itd itd", trwają również prace nad lepszymi sposobami informowania pasażerów, kiedy muszą stanąć w kolejce przy bramce.

<< DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, JAK OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT>>

- Jednym z wyzwań w kontrolowanym procesie wchodzenia na pokład jest nasza zdolność do przekazywania pasażerom konkretnych informacji i gotowość pasażerów do postępowania według nich. Nie da się tego zrobić skutecznie wyłącznie za pomocą komunikatów dźwiękowych - komentował rzecznik lotniska. Na szczęście, jak wykazują testy, pasażerowie bardzo dobrze radzą sobie z nowymi rozwiązaniami, które są intuicyjne.

- Pasażerowie mogą siedzieć, dopóki ich liczba nie pojawi się na dużym ekranie, a następnie wsiąść do samolotu bez stania w kolejce. Niektórzy nawet wydają się to lubić. Pojawiło się nawet określenie naszego systemu. Ludzie nazywają go "bingo boarding" - kończy rzecznik.

MIEŁEŚ OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT? SPRAWDŹ, JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE>>