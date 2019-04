Polski gigant branży bukmacherskiej z ofertą dla Polaków na Wyspach

Chcesz obstawiać zakłady bukmacherskie u polskiego bukmachera, ale mieszkasz w Wielkiej Brytanii? Żaden problem, bo bez problemu skorzystasz z oferty LVbet – najszybciej rozwijającego się serwisu dla typerów w Polsce.

Tak, polski serwis z zakładami bukmacherskimi jest dostępny na brytyjskim rynku! LVbet, bo o tej firmie mowa, bardzo dynamicznie rośnie w Polsce i zdobyte tam doświadczenia postanowił wykorzystać na Wyspach, dając tym samym przebywającym za granicą Polakom szansę na korzystanie z w 100% polskiej oferty. W tym tekście zebraliśmy dla was trochę podstawowych faktów o historii LVbet, bonusach i zakładach, które są dostępne u tego bukmachera.

Żaden bukmacher nie rozwija się tak szybko

Serwis LVbet pojawił się na rynku w 2016 roku i od tego czasu zdążył zbudować sieć kilkudziesięciu stacjonarnych punktów sprzedaży zakładów i urosnąć do postaci jednej z największych internetowych firm w branży. Ten bukmacher dużo inwestuje w promocję i sponsoring, współpracuje z takimi drużynami jak Wisła Kraków, Widzew Łódź, Wisła Płock czy Piast Gliwice. Działa na naprawdę dużą skalę i to widać w jego ofercie. Ma wyłączność na obstawianie niektórych wydarzeń ze świata sportów walki (Fame MMA), jest zawsze przygotowany z ofertą na bardzo popularne na Wyspach MMA spod szyldu KSW i bardzo mocno stawia na piłkę nożną. Od polskiej Ekstraklasy po Champions League i Premier League. Ma również całkiem ciekawy bonus startowy, którym może śmiało konkurować z brytyjskimi bukmacherami.

Rejestracja w LVbet – jak nie przegapić bonusu na start?

Uwaga, musicie wiedzieć, że będąc w Wielkiej Brytanii nie będziecie mogli korzystać z polskiej odsłony LVbet, czyli LVBet.pl!!! Ale się tym nie przejmujcie, bo bukmacher działa za granicą w języku polskim pod adresem LVBet.com.

Jeśli jesteście zainteresowani założeniem konta w LVbet, przygotowaliśmy dla was obszerny poradnik na ten temat. Znajdziecie go na stronie JohnnyBet.com. W telegraficznym skrócie: przede wszystkim musicie pamiętać, żeby rejestrując się podać LVBet kod promocyjny, którym jest hasło: JOHNNYBET. Jak to zrobicie, to LVbet przyzna wam dodatkowy bonus na start! Oprócz tego szykujcie się na bonus po wpłacie pierwszego depozytu.

„Angielska” oferta w ofercie LVbet

Bukmacher największy nacisk kładzie na zakłady piłkarskie. Co ciekawe, zdecydowanie najwięcej kursów przygotowuje na angielskie rozgrywki ligowe i pucharowe! Różnica w porównaniu z innymi krajami jest kolosalna! Zdarza się, że na hiszpańskie mecze LVbet ma np. 25 zakładów, a w tym samym czasie na angielską piłkę nożną zakładów jest ponad 100! Jak się do tego doda Ligę Mistrzów z udziałem angielskich zespołów, to okaże się, ze oferta bukmachera jest bardzo dopasowana do potrzeb brytyjskiego rynku. Możecie oczywiście obstawiać Premier League, ale równie dobrze niższe ligi, nawet… 7. klasę rozgrywkową!

Oczywiście LVbet to nie tylko piłka nożna z najciekawszej, angielskiej ligi na świecie… Znajdziecie w serwisie całą gamę zakładów na mecze koszykówki, siatkówki, rugby, boks, a nawet e-gaming, który jest coraz popularniejszy i coraz więcej jest go u bukmacherów.

Czy warto grać u polskiego bukmachera?

Na pewno warto! Jeśli zapytacie nas, czy oferta LVbet jest lepsza od zagranicznych bukmacherów, to trudno jednoznacznie na to odpowiedzieć. Ale na pewno serwis stworzony w Polsce nie jest w żadnym razie gorszy od zagranicznych konkurentów. Za LVbet nie stoją może lata doświadczenia, ale firma w trakcie stosunkowo krótkiej obecności na polskim rynku dowiodła, że jest w pełni profesjonalna. I ma ambicje oraz umiejętności, żeby podbić Europę. Może więc warto pomóc polskiej firmie osiągnąć międzynarodowy sukces? Jeżeli więc rozważaliście obstawianie zakładów sportowych online i mieszkacie na Wyspach, to LVbet powinien być waszym pierwszym wyborem.