Polska wspiera Szkocję w staraniach o członkostwo w UK - deklaruje Jacek Saryusz-Wolski

W rozmowie z portalem "The National" polski europarlamentarzysta zapewnił o wsparciu Polaków dla Szkotów w razie ich ewentualnych starań dotyczących dołączenia do struktur unijnych.



- Polska poprze członkostwo Szkocji w Unii Europejskiej po Brexicie, ze względu na bliskie, historyczne powiązania między obiema krajami - mówił Jacek Saryusz-Wolski. - Gdyby Szkoci wybrali niepodległość, to z powodu tysiącletnich związków między Szkocją i Polską myślę, że ja, ale także inni Polacy bylibyśmy silnymi zwolennikami pozostania Szkocji w UE. Sympatyzujemy ze wszystkim co wiąże Szkocję z kontynentalną Europą - komentował dalej polski polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Co więcej, Saryusz-Wolski, poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VII, VIII i IX kadencji (od 2004), wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004–2007) jest przekonany, że jeśli Edynburg będzie się starał o przystąpienie do UE nie będzie to skomplikowana operacja. Polski polityk zwraca uwagę, że choćby pod względem systemu prawnego obowiązującego w Szkocji nie będziemy mieli żadnego problemu z dostosowaniem go do standardów unijnych.

Przypomnijmy, w 2016 roku za wyjściem z UE opowiedziały się Anglia i Walia - natomiast Szkocja i Irlandia Północna były przeciwne Brexitowi. Za pozostanie w UE głosowało wówczas aż 62% populacji (1,661,191 głosów), natomiast za wyjście opowiedziało się jedynie 38% Szkotów (1,018,322). W żadnym z okręgów, w których odbywało się głosowanie większość nie opowiedziała się za Brexitem.

