Polska żyje z brytyjskich turystów? Obywatele UK stanowią największą grupę zagranicznych wczasowiczów nad Wisłą

Fot. Getty

O brytyjskich turystach media piszą sporo – szczególnie pod kątem pijackich wybryków czy innego typu awantur. Tym razem jednak pojawiają się oni w dość zaskakująco pozytywnej roli – jako jeden z głównych filarów turystyki w… Polsce!

Kim są zagraniczni turyści w Polsce? Skąd i na jak długo przyjeżdżają nad Wisłę w celach wypoczynkowych? Oto tegoroczne dane.

Portal kiwi.com przygotował zestawienie, dotyczące charakterystyki zagranicznych turystów przyjeżdżających do Polski. Zestawienie pokazuje między innymi skąd najczęściej przyjeżdżają do Polski zagraniczni turyści, na jak długo zostają w naszym kraju w celach rekreacyjnych, ale także w jakim są wieku i które miasta odwiedzają najchętniej.

Brytyjczycy stanowią największą grupę turystów w Polsce

Jak się okazuje, najliczniejszą grupę turystów odwiedzających Polskę stanowią… Brytyjczycy! Na drugim miejscy znaleźli się Francuzi, a na trzecim Niemcy. Pierwszą piątkę zamykają natomiast Gruzini i Rosjanie.

Jakie polskie miasta są najchętniej odwiedzane przez zagranicznych turystów? Tutaj niestety nie pojawiło się nic zaskakującego. Turyści bardzo często wybierają Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. W pierwszej piątce znalazły się także Wrocław i Katowice. Na jak długo zagraniczni turyści przyjeżdżają do Polski? Okazuje się, że najczęściej podróżni przyjeżdżają na krótkie 2-dniowe wypady. Co ciekawe, wśród zagranicznych turystów podróż do Polski cieszy się największą popularnością wcale nie w najcieplejszych miesiącach, ale we wrześniu.

Jaki wiek przeważa wśród zagranicznych turystów odwiedzających Polskę? Według zestawienia kiwi.com, najwięcej podróżnych (około 45 proc.) jest w wieku 25-39 lat, natomiast co trzeci turysta (33 proc.) jest w wieku 40-60 lat. Interesujący wydaje się też fakt, że większość zagranicznych turystów odwiedzających Polskę to mężczyźni – w 2021 roku stanowili oni jak dotąd 61 proc. podróżnych przyjeżdżających nad Wisłę na wypoczynek.