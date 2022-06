Polska jest tak mała, że wszyscy ludzie się znają? Oto z jakimi absurdalnymi pytaniami Polacy spotkają się na co dzień w UK

„Mnie mój pierwszy pracodawca, Szkotka, zapytała, czy w Polsce są krokodyle, bo skoro latem jest ponad 30 stopni to pewnie muszą być”;

„Większość z nich nie ma pojęcia, gdzie Polska leży na mapie, raz mnie jedna lokalna zapytała czy Słowacja to jest stolica Polski..”;

