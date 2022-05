Kolejki już nie tylko na lotniskach, ale też do biur paszportowych w UK. Ludzie przynoszą nawet własne krzesła

Gigantyczne kolejki do biur paszportowych w UK

W Wielkiej Brytanii nie tylko podróżni czekają w gigantycznych kolejkach na lotniskach. Podobna sytuacja jest także przed biurami paszportowymi. W Liverpoolu kolejka w poniedziałek była tak długa, że ludzie czekający w deszczu przynieśli ze sobą krzesła kempingowe.

W ostatnich miesiącach pojawiają się problemy nie tylko na lotniskach, ale także w biurach paszportowych z całym kraju. HM Passport Office ostrzega przed opóźnieniami w składaniu wniosków paszportowych z powodu „bezprecedensowego popytu”.

Długie oczekiwanie na paszporty w UK

Na stronie internetowej biura paszportowego czytamy: „Nie ma zaległości w przetwarzaniu paszportów w wyniku pandemii. Jednak teraz widzimy bezprecedensowy popyt, ponieważ ponad pięć milionów osób opóźniło złożenie wniosku o paszport podczas pandemii z powodu ograniczeń w podróżach międzynarodowych. HM Passport Office przewiduje, że w tym roku zostanie złożonych 9,5 mln wniosków paszportowych w Wielkiej Brytanii, a tylko w marcu 2022 roku HMPO przyjęło ponad milion nowych wniosków, co stanowi najwyższy wynik w historii”.

Kolejki do biur paszportowych

Wynikające z dużego popytu kolejki do biur paszportowych robią się coraz dłuższe. W poniedziałek (30 maja) w Liverpoolu ludzie czekali w deszczu, a niektórzy przynieśli ze sobą nawet krzesła kempingowe. Kolejka ciągnęła się wzdłuż Old Hall Street od roku Brook Street, gdzie mieści się biuro, do hotelu Radisson Blu.

Co ciekawe – w ubiegłym tygodniu Boris Johnson powiedział, że czas oczekiwania na wyrobienie paszportu drastycznie się skrócił...