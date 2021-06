Połowa dorosłych mieszkańców UK oglądała podczas pandemii pornografię. Jeden z serwisów miał większą oglądalność niż BBC News

Fot. Getty

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez OFCOM wynika, że w trakcie epidemii po pornografię dostępną online sięgnęła połowa dorosłych mieszkańców UK. Najpopularniejszy serwis z pornografią – PornHub, miał większą oglądalność, niż popularne kanały telewizyjne takie jak Sky One, ITV4 czy BBC News.

OFCOM co roku bada w UK poziom konsumpcji mediów online, ale tym razem, poza popularnymi platformami takimi jak Facebook czy YouTube, organ wziął też pod uwagę strony z pornografią. I ujawnił nieco szokujące dane. Okazuje się bowiem, że we wrześniu 2020 r. do oglądania pornografii w internecie przyznała się połowa dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii, czyli 26 mln osób. Wśród użytkowników stron z pornografią, aż 15 mln to klienci najpopularniejszego serwisu PornHub. Raport ujawnił także, że tendencja do oglądania materiałów pornograficznych rośnie wśród młodszych grup wiekowych, ponieważ dane pokazują, że wśród młodych dorosłych po pornografię online sięga jedna trzecia kobiet i aż trzy czwarte mężczyzn.

Usługi online coraz bardziej popularne

Raport OFCOM ujawnił także coraz większe przywiązanie mieszkańców UK do usług świadczonych online. – W tym bezprecedensowym roku zaobserwowaliśmy zdecydowane przyspieszenie w zakresie migracji do usług online, które dla wielu osób stanowiły koło ratunkowe podczas lockdownu. Te badania mają dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ chcemy nadążyć za zmianami w technologii, ekonomii i w zakresie ludzkich zachowań, i przygotować się do przyjęcia nowych obowiązków w obszarze regulacji bezpieczeństwa w internecie – Yih-Choung Teh, dyrektor ds. strategii i badań w Ofcom.