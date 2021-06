E-hulajnogi już dostępne w Londynie. Ile kosztuje wypożyczenie i jakie są reguły dla użytkowników?

Fot. Getty

Od poniedziałku 7 czerwca 2021 w sześciu dzielnicach Londynu można wypożyczać e-hulajnogi. Zobacz, ile kosztuje przejażdżka e-skuterem i jakie reguły obowiązują użytkowników.

W poniedziałek 7 czerwca w Londynie rozpoczął się program pilotażowy miejskich hulajnóg elektrycznych. Program został zaplanowany na 12 miesięcy i początkowo obejmie sześć londyńskich dzielnic: Tower Hamlets, Ealing, Hammersmith and Fulham, Richmond, City of London oraz Kensington and Chelsea.

Aby hulajnogi nie przekraczały wyznaczonego obszaru, zastosowano technologię tzw. „geo-ogrodzenia”. W praktyce oznacza to, że hulajnogi powoli zwalniają, gdy wyjeżdżają poza dozwoloną strefę. Dodatkowo, należy pamiętać, że e-skuterami nie można jeździć po londyńskich parkach królewskich, takich jak Richmond Park czy Kensington Gardens. W miejscach tych nie można także parkować pojazdów.

Ponadto, w Londynie są dostępne e-skutery trzech firm - Dott, Lime i Tier. Maksymalna prędkość jaką osiągają hulajnogi to 12,5 mph. W większości miejsc limit prędkości dla tego rodzaju pojazdów wynosi 15,5 mph, jednak każda dzielnica będzie mogła wyznaczyć strefy, w których limit prędkości będzie niższy, wynoszący 8 mph.

Ile kosztuje wypożyczenie e-skutera w Londynie?

Według informacji The Evening Standard, 15-minutowa przejażdżka elektryczną hulajnogą w Londynie może kosztować od 3,25 do 3,40 funtów. Do kwoty za przejazd wlicza się to, że operator pobiera 1 funt za samo wypożyczenie skutera oraz następnie nalicza 15-16 pensów za minutę jazdy (15 pensów w przypadku Dott i Tier oraz 16 pensów w przypadku Lime).

Reguły wypożyczania e-skuterów w Londynie

Według informacji TfL, każda osoba korzystająca z miejskich e-hulajnóg musi przestrzegać określonych zasad. Podstawowe reguły dla użytkowników elektrycznych skuterów w Lodnynie to:

aby móc zarejestrować się jako użytkownik za pomocą aplikacji danego operatora, należy mieć ukończone 18 lat i posiadać pełne lub tymczasowe prawo jazdy

przed pierwszym wypożyczeniem e-skutera trzeba przejść kurs online dotyczący bezpieczeństwa

zaleca się używanie kasków, ale nie jest to obowiązkowe

obowiązuje zakaz jazdy po chodnikach - można jeździć albo po drogach publicznych, albo po ścieżkach rowerowych

jazda prywatnymi hulajnogami elektrycznymi po publicznych drogach pozostaje zabroniona, a złamanie zakazu może poskutkować karą grzywny.

Więcej informacji na temat e-hulajnóg w Londynie można znaleźć bezpośrednio na stronie Transport for London.