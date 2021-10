Polka wpadła w furię w obliczu protestu Insulate Britain na Dartford Crossing [WIDEO]

Fot: Twitter

Nasza rodaczka zachowała się w sposób wulgarny wobec protestujących aktywistów z Insulate Britain. Czy jej zachowanie da się wytłumaczyć i usprawiedliwiać? Zobaczcie to nagranie i oceńcie sami!

Dartford Crossing (a właściwie Dartford-Thurrock River Crossing) to główne skrzyżowanie drogowe na Tamizie w Anglii. Przebiega przez drogę A282 łączącą Dartford w hrabstwie Kent na południu z Thurrock (hrabstwo Essex) od strony północnej. Składa się z dwóch tuneli oraz jedna mostu imienia Królowej Elżbiety II. Zaznaczmy, że jest to jedyna przeprawa drogowa przez Tamizę na wschód od Wielkiego Londynu. Średni ruch drogowy przekracza 130 00 pojazdów w skali dnia. Właśnie okolice Dartford Crossing, a konkretnie drogi nieopodal terminalu towarowego Purfleet, zostały wybrane przez ruch Insulate Britain jako miejsce protestu...

Jak reagowali kierowcy na protest? Niekiedy ze spokojem, czasem z irytacją, czasami wdawali się w dyskusję, ale wszystkich przebiła... Polka. Nasza rodaczka wpadła w prawdziwy szał, w jakąś furię. Gdy kierowca stojący w samochodzie obok niej wysiadł i (w miarę!) spokojnie i bez przekleństw zaczął tłumaczyć, że to co robią protestujący to głupota, to nasz rodaczka wpadła w szał i wykrzykiwała przekleństwa po polsku. Można założyć, że nikt jej nie rozumiał. Oboje siłą usunęli protestujących z drogi.

Co wydarzyło się na Dartford Crossing? Policja przybyła na miejsce zdarzenia krótko przed godziną 10 rano, a więc około półtorej godziny po tym, jak protestujący rozpoczęli swoje działania. Około godziny 10:30 udało się "udrożnić" fragment drogi, który był zablokowany.

Dodajmy również, że Insulate Britain zdecydowało się na działania na jednym ze skrzyżowań przecinających autostradę M25. Około 40 aktywistów zdecydowało się na protest. Policja w Essex potwierdziła, że ​​dokonała 16 aresztowań na M25, a funkcjonariusze zareagowali w ciągu pięciu minut, co oznacza, że ​​byli w stanie utrzymać ruch na jednym pasie.