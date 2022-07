Polka w finale Wimbledonu miała przeszkadzać w grze Nickowi Kyrgiosowi i zachowywać się jakby "wypiła 700 drinków"

Skandal w finale Wielkiego Szlema - Polka przeszkadzała jednemu z graczy, Nickowi Kyrgiosowi. Nasza rodaczka miała ciągle zaczepiać Australijczyka i przeszkadzać przy serwisie. Zirytowany tenisista domagał się od sędziego usunięcia kobiety z trybun. Jaki był finał tej afery?

Po raz pierwszy w swojej karierze Nick Kyrgios grał w finale turnieju wielkoszlemowego w singlu. Łatwo nie było, bo jego rywalem był legendarny Novak Djokovic, który na trawiastych kortach Wimbedonu triumfował już sześciokrotnie (2011, 2014, 2015, 2018, 2019 i 2021). Ostatecznie, Serb do swojej gablotki dołożył kolejne trofeum, bo wczorajszy mecz wygrał 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 7:6). Ale nie o tym chcielibyśmy napisać w tym miejscu, tylko o pewnym skandalu, który miał miejsce na centralnym korcie All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC). Na początku trzeciego seta Kyrgios wdał się dyskusję z sędzią. O co poszło?

"Dlaczego ona tu jeszcze jest? Jest pijana i odzywa się do mnie w trakcie meczu. Oszalała i rozmawia ze mną w środku meczu. Czy to jest dopuszczalne? Wyrzuć ją! Wiem dokładnie, która to jest. To ta, w sukience, która wygląda, jakby wypiła 700 drinków" - krzyczał sfrustrowany tenisista z Australii.

Całe to zajście uchwyciły kamery. Zobaczcie sami, jak to wyglądało.

Nickow Kyrgiosowi udało się (przynajmniej po części!) osiągnąć swój cel. Kobieta, która miała mu przeszkadzać w walce z Djokoviciem została wyproszona z trybun, ale po pewnym czasie na nie wróciła. Organizatorzy zawodów pozwolili jej wrócić na miejsce oraz... dali wodę, aby mogła się odpowiednio nawodnić.

Brytyjskie media bardzo szybko ustaliły tożsamości tej "bohaterki" finału Wimbledonu. Okazało się, że była to... Polka! 32-letnia kobieta o imieniu Anna z zawodu jest prawniczką. Na łamach "The Daily Mail" tłumaczyła się, że kibicowała Kyrgiosowi, bo wielokrotnie narzekła, że trybuny są przeciwko niemu. Jednocześnie zapewniła, że nie była pijana. Wypiła jedynie dwa drinki, ale temperatura była wysoka i nie miała kapelusza. "Naprawdę przepraszam" - komentowała na łamach tabloidu "The Daily Mail" całe to zajście.

Nick Kyrgios już po meczu, na konferencji prasowej odniósł się do tej sprawy. "Nie powiedziałbym, że przez nią straciłem gema. Ale gram finał Wimbledonu przeciwko jednemu z najlepszych zawodników w historii i nie potrzebuję wtedy kogoś, kto gada do mnie w trakcie gry. Byłem kilka razy w życiu na mieście i wiem, że ona za dużo wypiła" - komentował, trzymając się swojej wersji wydarzeń.

