Polka, która w karygodny sposób obrażała Ukrainkę, została zawieszona w prawach studenta. Zobacz SZOKUJĄCE NAGRANIE

Studentka medycyny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umieściła w internecie nagranie, na którym w karygodny sposób obraża podróżującą wraz z nią w pociągu Ukrainkę. Teraz pełnym nienawiści wideo zajmie się prokuratura, a uczelnia dodatkowo przeprowadzi wobec studentki postępowanie dyscyplinarne.

„Wczoraj ukraińska k***a, tak zwana je***a sprzątaczka, zajęła mi miejsce w pociągu i w ogóle zaj****a cały k***a przedział, tak że nikt nie mógł usiąść. A kupiła tylko jedno miejsce, a ja zapłaciłam za dwa miejsca, żeby obviously mieć miejsce na nogi, bo mnie stać. I jak nie stać tych ukraińskich k***w na takie rzeczy, to niech nie jeżdżą. Bo nie dość, że baba była gruba jak sk******n, to jeszcze miała wielką walizę” - „skarży się” polska studentka w szokującym nagraniu umieszczonym w sieci. „I mnie wku****ła, no i powinnam iść do konduktora, ale nie poszłam, bo jestem dobra dla zwierząt, ale nie dla takich, więc już następnym razem nie będę i j***ć te ukraińskie ście**a – dodała Polka.

Po tym, jak o nagraniu zrobiło się głośno w sieci, oświadczenie wydał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, na którym dziewczyna studiuje. Uczelnia zawiesiła kobietę w prawach studenta i zapowiedziała wszczęcie wobec niej postępowania dyscyplinarnego. Sprawa trafiła także do prokuratury, mimo iż dziewczyna nakręciła kolejny film, na którym przeprosiła za swoje zachowanie. Studentka nazwała nagranie „głupim żartem", a także zaznaczyła, że „nigdy nie popierała nacjonalizmu i wszelkiej dyskryminacji"

Tłumaczenie studentki może jednak nie przekonać władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które w oświadczeniu potępiły jakiekolwiek zachowania o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. „Odnosząc się do opublikowanej w sieci Internet wypowiedzi jednej z naszych studentek, która w sposób skandaliczny odnosiła się do osób narodowości ukraińskiej, informujemy, że władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niezwłocznie podjęły działania przewidziane przepisami prawa wobec autorki tej wypowiedzi, zawieszając ją w prawach studenta. Złożono także zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a w Uczelni wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Uniwersytet jako ośrodek współtworzący naukę i kulturę jest miejscem wymiany poglądów w dyskusji akademickiej. Nie ma i nigdy nie będzie w Uniwersytecie miejsca na przejawy zachowań o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, czy okazujących pogardę względem osób innej płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej bądź gorzej sytuowanych" – czytamy w oświadczeniu.

