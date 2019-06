Policjanci wstawili na Twittera zdjęcia z wypadku, by kierowcy przestali tamować ruch, próbując sfotografować zajście

Fot. Twitter, Getty

Funkcjonariusze policji z Peterborough mieli już serdecznie dość kierowców, tamujących ruch i robiących zdjęcia samochodu, który wpadł na latarnię w centrum miasta. Postanowili więc… wrzucić zdjęcia z miejsca wypadku na Twittera, by „wyręczyć” kierowców.

Nissan Micra wpadł na latarnię na rondzie w Peterborough w niedzielny wieczór, jednak nie został od razu usunięty z miejsca wypadku. Spowodowało to utrudnienia w ruchu drogowym, ponieważ przejeżdżający tamtędy kierowcy zaczęli zwalniać, by sfotografować wypadek. Policjanci, by powstrzymać kierowców od niebezpiecznych manewrów, postanowili, że sami udokumentują zdarzenie, a zdjęcia opublikowali na swoim Twitterze wraz z komentarzem:

Czytaj też: Kupno używanego samochodu w UK - Oto 5 wskazówek, dzięki którym nie wyrzucisz pieniędzy w błoto!

„Zdaje się, że to są zdjęcia, których kierowcy w Peterborough właśnie teraz chcą. By powstrzymać was od używania telefonów za kierownicą i powodowania zatoru na tym rondzie, udostępniamy je dla was. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa na drodze”.

>> Ubezpiecz się z Optimal Direct <<

These seem to be the photos that motorists of Peterborough want right now. To stop you using your phone at the wheel, or cause congestion at this particular roundabout, we have provided them for you. Please keep traffic moving safely. #NoPhoneMakeItHomepic.twitter.com/9QTXl36hYy