Kupno używanego samochodu w UK - Oto 5 wskazówek, dzięki którym nie wyrzucisz pieniędzy w błoto!

Specyfikacja

samochodu: Zorientuj się, czy to co jest wypisane w ogłoszeniu nie mija się z prawdą - sprawdź w internecie specyfikację modelu samochodu, który Cię interesuje i porównaj z tym, co jest napisane w ogłoszeniu. PAMIĘTAJ: Jeśli w ogłoszeniu są błędy, to niekoniecznie wynikają one ze złej woli sprzedawcy - jako zwykły człowiek, sprzedawca być może nie zna się na samochodach i po prostu się pomylił.