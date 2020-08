Policja zmusiła pasażera do założenia maseczki w samolocie. Mężczyzna sprzeciwiał się twierdząc, że chroni go brytyjskie prawo

Policja musiała interweniować w sprawie mężczyzny, który odmawiał założenia maseczki na pokładzie samolotu easyJet. Krnąbrny pasażer twierdził, że chroni go brytyjskie prawo (mimo że wcale nie znajdował się na terenie UK) i był głuchy na prośby załogi oraz pilota.

Na pokładzie samolotu easyJet, który miał lecieć z Jersey do Gatwick, wybuchła kłótnia, gdy jeden z pasażerów odmówił założenia maseczki ochronnej.

Pasażer wymawiał się brytyjskim prawem

Jeden ze świadków zdarzenia powiedział, że kłopotliwy pasażer uparcie odmawiał założenia maseczki ochronnej. Mężczyzna nie reagował na prośby załogi samolotu.

- Był uparty i agresywny, ciągle mówił o tym, że chroni go brytyjskie prawo, mimo że nie był akurat w UK. Załodze samolotu nie udało się go namówić na zmianę zdania, ale w końcu zgodził się po rozmowie z kapitanem – powiedział, że napisał maila do linii lotniczych, aby powiadomić, że działał „pod przymusem”. Inni pasażerowie zaczynali być bardzo podirytowani tym, co się działo, a załoga próbowała uspokoić ludzi, aby konflikt nie eskalował - powiedział świadek zdarzenia.

Interwencja policji

Ostatecznie policja musiała porozmawiać z upartym pasażerem, aby upewnić się, że nie zdejmie maseczki w trakcie lotu. Samolot wystartował z 45-minutowym opóźnieniem. Rzecznik easyJet powiedział, że wszyscy pasażerowie są zobligowani do noszenia maseczek na pokładzie samolotów linii – zgodnie z regulacjami UE.

„Policja weszła na pokład przed lotem EZY896 w sprawie na pasażera zakłócającego spokój podczas przygotowywania się do odlotu i odmawiającego założenia maseczki ochronnej. Pasażer zgodził się założyć maskę na pokładzie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dlatego pozwolono mu kontynuować podróż” - brzmi oświadczenie linii w sprawie.

Z kolei Jersey Airport poinformowało, że wspomniany pasażer miał na twarzy maseczkę wcześniej, gdy znajdował się na lotnisku i przechodził odprawę.