Polak uniewinniony. Mężczyznę oskarżano o rasistowski atak na muzułmańskie kobiety, gdy tak naprawdę bronił swojej czarnoskórej partnerki

Tak naprawdę bronił on swojej czarnoskórej partnerki przed rasistowskim atakiem ze strony trzech kobiet.

Oskarżano go o rasistowski atak w londyńskim metrze.

Po dwóch latach walki o uniewinnienie Polak został oczyszczony z zarzutów o rasizm, jakiego miał dopuścić się w londyńskim metrze wobec trzech muzułmańskich kobiet. O sprawie uniewinnienia szeroko pisze „The Independent”, który podkreśla, że przez fałszywe oskarżenia kobiet, Polak otrzymywał groźby od obcych osób, w pracy traktowany był podejrzliwie, a wszystko dlatego, że bronił swojej czarnoskórej partnerki.

Zakończył się koszmar Polaka, który przez dwa lata walczył o uniewinnienie po tym, jak niesłusznie oskarżono go o rasistowski atak na trzy kobiety w londyńskim metrze w 2017 roku. Dopiero 1 października 2019 roku mężczyzna został oczyszczony ze wszystkich zarzutów w Blackfriars Crown Court.

Krzywdzące oskarżenie o rasizm

W 2017 roku polski architekt znalazł się w centrum awantury, która wybuchła w londyńskim metrze. British Transport Police wydało wtedy apel dotyczący ujęcia mężczyzny, który miał zaatakować trzy muzułmańskie kobiety.

Jedna z nich zamieściła na Twitterze zdjęcie przedstawiające Polaka jako domniemanego napastnika, które zostało udostępnione ponad 30 000 razy. Kobieta oskarżała go o to, że na stacji Baker Street wyzywał jej koleżanki i „przycisnął jedną z nich do ściany plując jej w twarz”. British Transport Police wszczęło dochodzenie w sprawie zdarzenia.

Z kolei Polak, który był widoczny na zdjęciu, sam się ujawnił twierdząc, że to tak naprawdę jego partnerka została zaatakowana przez trzy kobiety, a on jej bronił. Później Polak napisał także oświadczenie, w którym podał, że „oskarżenia są fałszywe” i tak naprawdę w metrze bronił swojej czarnoskórej partnerki starając się nie dopuścić do rasistowskiego ataku ze strony trzech kobiet.

„W wyniku tego jedna z kobiet w szczególności złożyła wobec mnie fałszywe oskarżenia. Chciałbym potwierdzić, że nigdy nie uderzyłem i nie zaatakowałem nikogo, interweniowałem jedynie, aby je rozdzielić. Policja ze mną współpracuje i uzyskam dostęp do nagrania CCTV, na którym widać, jak trzy kobiety próbują zaatakować moją partnerkę, ponieważ jesteśmy w związku międzyrasowym”.

Polak oczyszczony z zarzutów

O sprawie uniewinnienia Polaka szeroko pisze Steve Boggan z „The Independent” zwracając uwagę na fakt, że w wyniku fałszywego oskarżenia nasz rodak otrzymywał poważne groźby, był znieważany na portalach społecznościowych i zaczął być traktowany podejrzliwie przez współpracowników, nie mówiąc już o ogromnym stresie, przez który przechodził w ciągu dwóch lat walki o swoje dobre imię. Dopiero 1 października 2019 roku Blackfriars Crown Court uznał, że Polak nie jest winny, a stawiane mu zarzuty są nieprawdziwe.