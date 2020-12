Loty z Wielkiej Brytanii do Polski ZAWESZONE od północy z poniedziałku na wtorek - informuje rzecznik polskiego rządu

W związku z pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa w UK polski rząd podjął decyzję o zakazie lotów z Wielkiej Brytanii. Informację w tej sprawie przekazał rzecznik Piotr Müller. Zakaz ma wejść w życie o północy z poniedziałku na wtorek.

"Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa" - napisał na swoim oficjalnym koncie na Twitterze Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu i Sekretarz Stanu KPRM. Komunikat ten pojawił się jeszcze wczoraj, 20 grudnia 2020, w późnych godzinach nocnych, dokładnie o 23:53, ale jeszcze dziś ma zostać zwołane posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym temat obrad ma być właśnie pojawienie się nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii.

Jak potwierdził rzecznik rządu, ma się ono zacząć około godziny 10.

Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa. — Piotr Müller (@PiotrMuller) December 20, 2020

Polska wprowadza zakaz lotów z UK

Trzeba również dodać, że minister zdrowia Adam Niedzielski wydał dyspozycje Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, aby od wtorku 22 grudnia każda osoba przybywająca z UK była badana pod kątem koronawirusa. "Proszę kontaktować się z lokalnym sanepidem" - napisał na Twitterze.

Czy więc informację przekazaną przez rzecznika Müllera należy traktować jako oficjalne stanowisko rządu RP czy decyzja zostanie podjęta dopiero po zakończeniu spotkania? Dodajmy, że słowa Müllera zostały zacytowany dziś rano przez agencję Reutera, ale informacje ze strony władz Polski w tej kwestii wydają się nieco niejasne

Od kiedy będą obowiązywać nowe regulacje?

Przypomnijmy, jeszcze wczoraj duża część krajów europejskich na wieść o pojawieniu się nowej mutacji koronawirusa i wprowadzeniu ostrzejszych restrykcji na ternie UK (tzw. Tier-4) zareagowała natychmiast i podjęła decyzję o zakazie lotów z UK. Na taki krok zdecydowały się między innymi Holandia, Belgia, Niemcy, Francja, Rumunia czy Irlandia.

W niektórych przypadkach zakaz już obowiązuje, bo wszedł w życie o godzinie 6 rano w niedzielę. W przypadku Polski będzie on obowiązywał (dopiero) od wtorku, jeśli twitterowa deklaracja Piotra Müllera się potwierdzi (a wszystko na to wskazuje). Pytanie o to ile osób zdąży wyjechać z Wielkiej Brytanii przed zawieszeniem lotów w związku z mutacją wirusa i dotrzeć do Polski zadał sobie Jakub Krupa, polski dziennikarz w Londynie, były korespondent PAP w Wielkiej Brytanii.

AKTUALIZACJA:



Na poniedziałek - ostatni dzień przed zakazem od wtorku, 00:01 - zaplanowano 53 loty z Wielkiej Brytanii do Polski.



Jeśli po 200 osób, 10,6 tys. osób.



28 z nich z lotnisk w Londynie w Tier 4, gdzie teoretycznie obowiązuje zakaz podróży.



(Dodane loty z Wrocławia) pic.twitter.com/lkPHlGxD63 — Jakub Krupa (@JakubKrupa) December 21, 2020

"Na poniedziałek - ostatni dzień przed zakazem od wtorku, 00:01 - zaplanowano 53 loty z Wielkiej Brytanii do Polski. 28 [odbędzie się - przyp.red] z nich z lotnisk w Londynie w Tier 4, gdzie teoretycznie obowiązuje zakaz podróży" - pisze na swoim Twitterze Krupa.

Ile potencjalnie Polaków może w ten sposób przylecieć do Polski? Licząc 200 osób na jeden samolot wychodzi 10,6 tys. osób.

