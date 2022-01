Londyn: Ryanair przez pomyłkę nie wpuścił na pokład 40 pasażerów z negatywnymi wynikami testów

Fot. Getty

Około 40 osób nie wpuszczono na pokład Ryanaira – mimo negatywnych wyników odpowiednich testów. Za pomyłkę personelu pasażerowie musieli zapłacić z własnych kieszeni.

Dziennik Telegraph opisał dość absurdalną sytuację, do jakiej doszło 23 grudnia 2021 roku na jednym z londyńskich lotnisk. Pracownicy taniej linii lotniczej Ryanair nie wpuścili na pokład samolotu około 40 osób – mimo że wszyscy posiadali ważne negatywne wyniki testów wykonane w ciągu 24 godzin.

Pasażerowie nie polecieli swoim lotem i musieli wykonywać na lotnisku dodatkowe testy oraz przebudowywać bilety. Jak się ostatecznie okazało – wszystko to przez pomyłkę personelu Ryanaira. Niestety, zanim przewoźnik przyznał, że pracownicy popełnili błąd, pasażerowie ponieśli poważne konsekwencje finansowe i czasowe.

Ryanair przez pomyłkę nie wpuścił na pokład 40 pasażerów

Pechowym pasażerom powiedziano, że ponieważ testy antygenowe wykonali w domu, a nie w laboratorium, wyniki nie pozwalają na podróż z Londynu do Aten. Zalecono im więc wykonanie na lotnisku kolejnych testów oraz przebudowanie biletów na późniejsze loty. Oczywiście za wszystko to klienci irlandzkiego przewoźnika musieli zapłacić z własnych kieszeni, a koszt zmiany rezerwacji lotu to około 100 funtów od osoby w tym przypadku.

Co jednak zaskakujące, żadne przepisy, dotyczące zasad podróży z Wielkiej Brytanii do Grecji, nie mówią, że testu przed podróżą nie można wykonać w domu – o ile oczywiście są to testy produkowane przez firmy z odpowiednimi pozwoleniami i certyfikatami (a tak było w tej sytuacji). Pasażerowie próbowali to tłumaczyć personelowi Ryanaira, ale niestety nic to nie dało.

W konsekwencji, jedna z pasażerek, z którą rozmawiał brytyjski dziennik, opowiadała, że przebudowała bilet na lot następny. Według jej relacji, gdy personel sprawdzał wyniki testów przed tym następnym lotem, znów pojawiło się kilku pasażerów z testami wykonanymi w warunkach domowych – i znów pracownicy Ryanaira nie chcieli wpuścić ich na pokład. Co jednak najbardziej absurdalne w całej tej historii, według pasażerki akurat w tym przypadku pasażerów ostatecznie wpuszczono na pokład, ponieważ osoby te… bardziej zaciekle kłóciły się o swoje prawa!

W końcu sprawą zajął się dziennikarz Telegraph. Na skutek jego „dochodzenia” Ryanair przyznał, że pracownicy popełnili błąd nie wpuszczając pasażerów z powodu testów wykonanych w domu. Linia lotnicza zwróciła pasażerom koszty przebudowania biletów, jednak niestety kosztów ponownego wykonania testów – już nie.