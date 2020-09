Polak opowiada o swojej emigracji z Wielkiej Brytanii do Kanady. „Wyjechałem, bo z roku na rok było coraz gorzej, nie podobało mi się to, co widzę” [wideo]

Jak przygotować się do przeprowadzki i o co należy zadbać udając się na emigrację do Kanady?

Na kanale YouTube „Kabat Garage” Polak postanowił opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z emigracją z Wielkiej Brytanii do Kanady. Nasz rodak nie ukrywa, że zaczął czuć się niekomfortowo na Wyspach po Brexicie i nie podobało mu się mało przyjazne nastawienie do imigrantów.

„Historia emigracji do Kanady z mojej perspektywy” – pisze Polak na swoim kanale You Tube, na którym postanowił podzielić się z rodakami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z życia w UK, decyzji o przeprowadzce do Kanady i przede wszystkim życiu za oceanem.

Emigracja do Kanady z UK

Polak mówi o tym, że zanim wyemigrował do Kanady, mieszkał w Wielkiej Brytanii. Jednak zmieniająca się na Wyspach sytuacja oraz narastająca wrogość wobec imigrantów ze strony Brytyjczyków bardzo go zniechęciła do tego kraju i postanowił z niego wyjechać.

Na pytanie, dlaczego wyjechał z UK Polak odpowiada: „Spędziłem tam już trochę lat, miałem sentyment do tych miejsc, do samego kraju, urodziła się mi tam dwójka dzieci, wiodłem tam w miarę szczęśliwe życie, ale z roku na rok było coraz gorzej, nie podobało mi się to, co widzę, nie podobał mi się całokształt tego kraju, nastawienie ludzi, klimat nie w sensie pogody, tylko klimat, jaki tworzyło nastawienie tych ludzi, więc stwierdziłem, że chyba pora wyjechać stamtąd, bo lepiej nie będzie, zapadła decyzja o wyjeździe do Kanady”.

Wyjazd do Kanady – jak to zrobić?

Polak radzi osobom, które myślą o emigracji do Kanady, aby uzbroiły się w cierpliwość, gdyż organizacja wyjazdu wymaga więcej czasu niż np. do jakiegokolwiek kraju w Europie, ale – jak mówi – warto.

Podaje też praktyczne rady związane ze swoim wyjazdem do Kanady, ale podkreśla, że jest to jego indywidualna historia. Nasz rodak mówi też o opcjach wizowych, o których należy pomyśleć przed wyjazdem. Radzi też, aby wizę załatwiać przez stronę rządową, a nie przez agencje, co zmniejsza koszty.

Jak wygląda ten proces i o czym należy jeszcze pamiętać przygotowując się do wyjazdu do Kanady? Zobaczcie sami: