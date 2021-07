Polak i Brytyjczyk dwa (genetyczne) bratanki - zaskakujące wynik badań genetyków

Co łączy Polaków i Brytyjczyków?

Fot: PxHere

Polacy i Brytyjczycy są bliskimi krewnymi pod względem genetycznym, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie oraz naukowy startupu MNM Diagnostics z Poznania. Zaskoczeni?

Pod kątem genetycznym Polacy nie różnią się w sposób znaczący od innych populacji europejskich, jednak najbliżej nam jest do subpopulacji europejskiej GBR, czyli po prostu do Brytyjczyków. Dodajmy również, że naszymi "krewniakami" pod tym kątem są również osoby należące do subpopulacji CEU, czyli mieszkańcy amerykańskiego stanu Utah pochodzenia europejskiego. Badania w tej kwestii zostały przeprowadzone przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie oraz naukowy startupu MNM Diagnostics z Poznania w ramach projektu "Nasze Genomy".

Jak się okazuje pod względem genetycznym Polacy i Brytyjczycy są bardzo podobni

Warto dodać, że do udziału w projekcie zostali zaproszeni naukowcy, bioinformatycy, klinicyści, a także specjaliści z różnych ośrodków w całym kraju. Badania, które wykonali, pozwoliły na utworzenie bazy danych polskich wariantów genetycznych, jak czytamy w depeszy portalu "Nauka w Polsce", jak czytamy na łamach portalu "Wprost"

W sumie przebadano ponad 1000 genomów ochotników w średnim wieku 44,7 lat (najstarszy z nich miał 99 lat). Co ciekawe, w wyniku badań udało się wyłonić kilka cech charakterystycznych dla naszego genomu.

Oto one:

mamy większe predyspozycje do posiadania blond włosów;

istnieją większe szanse na piegi i na łysienie typu męskiego;

rzadziej kichamy na słońcu;

nie różnimy się pod względem genetycznych uwarunkowań do metabolizmu alkoholu od pozostałych mieszkańców Europy.

Co ciekawe, wiele mówi się o różnicach między Polakami, a Brytyjczykami, o tym jak wiele nas różni. Jak widać wynika to z uwarunkowań kulturowych i obyczajowych, bo w gruncie rzeczy (genetycznym!) jesteśmy do siebie całkiem podobni! Polak i Brytyjczyk - dwa bratanki!