Polak – były żołnierz - będący nosicielem HIV napastował seksualnie dziecko i osoby starsze z domu opieki w Belfaście

51-letni Polak, który jest byłym żołnierzem i pracował w Irlandii Północnej w domu opieki, wykorzystywał seksualnie osoby schorowane i starsze, a także wnuczkę swojej partnerki przez trzy lata, gdy dziewczynka była miała od 3 do 6 lat. Okazało się także, że mężczyzna jest nosicielem wirusa HIV.

Sąd skazał 51-letniego Polaka na 24 lata więzienia za seksualne wykorzystywanie starszych i schorowanych mieszkańców domu opieki w Belfaście, w którym pracował, oraz dziecko ze swojej rodziny.

Polak napastował seksualnie dziecko i osoby starsze

51-letni Polak, którego tożsamość nie mogła zostać podana ze względu na ochronę tożsamości jego ofiar, otrzymał wyrok 24 lat więzienia wydany przez Belfast Crown Court. Mężczyzna, który jest byłym żołnierzem polskiej armii i francuskiej Legii Cudzoziemskiej, jest także nosicielem wirusa HIV.

Gdy pracował w Irlandii Północnej w domu opieki, nagrywał w ukryciu swoje koleżanki w pracy i dwie kobiety ze swojej rodziny. Ponadto 51-letni Polak nagrywał samego siebie w momencie seksualnego wykorzystywania wnuczki swojej partnerki, gdy dziewczynka była w wieku od 3 do 6 lat. Ze względu na to, że mężczyzna jest nosicielem wirusa HIV, zrobiono także dziecku test na obecność wirusa, ale wyszedł on negatywny.

Dowody policji

Gdy policja zaczęła badać sprawę Polaka, znalazła w jego telefonie i na innym sprzęcie nagrania, na których widać dziecko wykorzystywane przez niego seksualnie, a także starsze i niedołężne osoby z domu opieki w Belfaście – także wykorzystywane przez niego seksualnie.

Mężczyzna przyznał się do 63 zarzutów wobec przybranej wnuczki, którą napastował w latach 2015-2019. Wielokrotnie ją gwałcił i w inny sposób molestował seksualnie, a także robił jej intymne zdjęcia.

Ponadto postawiono mu 12 zarzutów dotyczących podglądactwa, którego dopuszczał się wobec koleżanek z pracy oraz dwóch kobiet z rodziny. W sądzie okazało się, że Polak miał 13 ofiar.

