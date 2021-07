Sunderland: 24-letnie Brytyjczyk skazany na dożywocie za zabicie Polaka i podłożenie ognia

Fot: Twitter @northumbriapol

24-letni Declan Lancaster został skazany na dożywotnią karę więzienia za morderstwo Polaka. Brytyjczyk podłożył ogień w pralni hostelu dla bezdomnych w wyniku czego życie stracił 39-letni Polak w kryzysie bezdomności o imieniu Patryk.

Do tych tragicznych wydarzeń doszło w dniu 3 listopada 2018 roku. Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Sunderland Echo" w hostelu Manor House zlokalizowany przy Easington Lane w mieście Sunderland (hrabstwo Tyne and Wear) ogień miał zostać zauważony we wczesnych godzinach porannych. Jak tylko zorientowano się, że budynek jest trawiony przez śmiercionośny żywioł, natychmiast wezwano lokalną straż pożarną oraz ewakuowano potencjalnie zagrożone osoby. Pożar był groźny, jak podają brytyjskie media temperatura w budynku sięgnęła 1000 stopni Celsjusza. Niestety, nie wszystkim udało się ujść z życiem. Ofiarą pożaru okazał się polski imigrant o imieniu Patryk. 39-latek nie miał szans wydostać się ze swojego pokoju.

Podejrzany o podłożenie ognia przez Northumbria Police był 24-letni obecnie Declan Lancaster. Mężczyzna stawiał opór przy aresztowaniu. Zachowywał się w sposób agresywny w stosunku do wykonujących swoje obowiązki oficerów, wyrywał się szarpał oraz krzyczał. Mówił, że nie jest możliwe, aby mógł skrzywdzić osobę, którą znał.

W obliczu brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości Declan Lancaster w końcu przyznał się do stawianych mu zarzutów. Mężczyzna, który miał na swoim koncie 36 innych przestępstw wziął na siebie odpowiedzialność za zabójstwo oraz podłożenie ognia. Dodajmy również, że do dziś nie wiadomo jakimi motywami się kierował.

Wyrok w sprawie Lancaster został wydany przez sąd Newcastle Crown Court. Brytyjczyk został skazany na dożywocie, a spędzi w więzieniu przynajmniej pięć lat. Sędzia Paul Sloan zaznaczył, że 24-latek stanowi poważne zagrożenie dla całego społeczeństwa. Dodajmy, że w czasie odczytywania treści wyroku Lancaster zachowywał się w sposób skandaliczny. Nic nie robią sobie z powagi sytuacji przeklinał pod nosem i pogwizdywał, dając dowód swojemu niedojrzałemu podejściu.

Zobacz filmik z aresztowania Lancastera:

For years, Declan Lancaster concealed the secret that he caused the fire at Manor House in Easington Lane.



He tried to convince officers that Patryk was his ‘best mate’. However, he later confessed to prison staff saying he couldn’t live with it on his conscience any longer. pic.twitter.com/XZAsKR6rU4