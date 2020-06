Polacy w UK masowo rejestrują się na wybory prezydenckie 2020. Czy padnie rekord?

Fot: Wikimedia Commons

Polacy w UK masowo rejestrują się do udziału w wyborach prezydenckich 2020. Jak donosi Jakub Krupa i POSK już ponad 50 tysięcy naszych rodaków zdecydowało się na wzięciu udziału w polskich wyborach!

W Wielkiej Brytanii da się zauważyć potężną mobilizację wśród Polaków, którzy chcą wziąć udział w polskich wyborach prezydenckich. "Od wtorkowego popołudnia zarejestrowało się już więcej osób niż łącznie do odwołanych wyborów 10 maja" - komentuje na Twitterze Jakub Krupa, długoletnie korespondent PAP`u w Londynie, a obecnie członek zarządu Polskiego Ośrodka Kultury w Londynie.

Polakom w UK nie udało się jeszcze doszlusować do poziomu z roku 2015, gdzie w I. turze chęć oddania głosy zadeklarowało 73 870 osób, a w drugiej - 91 480, ale tempo przyrostu głosów jest doprawdy imponujące. Dodajmy, że w 2010 liczba zarejestrowanych sięgnęła 46 032 (pierwsza tura) oraz 43 979 (druga tura) - mozna jednak przypuszczać, że wówczas diaspora Polaków w UK była mniejsza. W każdy razie widać wyraźnie, że polscy imigranci na Wyspie chcą mieć wpływ na to kto zostanie głową państwa w Polsce.

Wszystko wskazuje na to, że póki co wszystko przebiega bez większych zakłóceń. "Dla nowych rejestracji wszystko działa bez problemu; ludzie zgłaszają kłopoty ze zmianą sposobu glosowania - to dotyczy tych, którzy zapisali się na 10 maja i teraz musza się przepisać na wybory korespondencyjne. Są opóźnienia w mailach z potwierdzeniem itd, ale MSZ mówi, ze OK" - komentował Krupa na Twitterze.

50,000 osób już zarejestrowanych do głosowania w wyborach prezydenckich w W. Brytanii!



Termin upływa w poniedziałek, 15 czerwca o 23:59.



Nie czekajcie do ostatniej chwili:



(via @posklondon)

Przypominamy, że termin rejestracji upływa w poniedziałek, 15 czerwca o godzinie 23:59. Zaznaczamy również, że głosowanie będzie możliwe wyłącznie drogą korespondencyjną. Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego. Odpowiedni organ konsularny po dokonaniu rejestracji wyśle potwierdzenie mailowe i prześle pocztą tradycyjną pakiet wyborczy. Wypełniony pakiet trzeba będzie odesłać do wybranej przez nas wcześniej komisji wyborczej.

KLIKNIJ TUTAJ, aby się zarejestrować.

Osoby, które zarejestrowały się na wybory prezydenckie 2020 przed ich pierwotnych terminem, czyli przed 10 maja, nie muszą rejestrować się ponownie, ale muszą w formularzu internetowym zmienić sposób głosowania na korespondencyjny. Zmiany należy dokonać do 16 czerwca. Osoby, które nie zmienią formy głosowania do podanej daty, nie będą mogły wziąć udziału w wyborach prezydenckich 2020 w UK.