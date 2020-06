Co zrobić, by wziąć udział w wyborach prezydenckich 2020 w UK? Polacy otrzymują listy z MSZ

Zobacz, co zrobić, by wziąć udział w wyborach prezydenckich 2020 w UK.

Czas na rejestrację do wyborów prezydenckich 2020 w UK mija już 15 czerwca. Polskie MSZ wysyła Polakom listy z informacją o tym, co zrobić, by wziąć udział w głosowaniu za granicą. Zobacz najważniejsze wskazówki polskiego rządu.

Polskie wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca. Jeśli dojdzie do II tury, głosowanie zostanie przeprowadzone 12 lipca 2020. Zobacz, co zrobić, by wziąć udział w wyborach.

Rejestracja na wybory prezydenckie 2020 w UK

W Wielkiej Brytanii tegoroczne wybory nowego polskiego prezydenta odbędą się tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną - ze względu na sytuację epidemiologiczną na Wyspach. Aby zapewnić sobie udział w głosowaniu, należy najpierw - do 15 czerwca - wypełnić formularz rejestracji online w systemie elektronicznej rejestracji wyborców na stronie ewybory.msz.gov.pl i podać w nim swój adres. Następnie, odpowiedni organ konsularny prześle nam pocztą tradycyjną pakiet wyborczy. Wypełniony pakiet trzeba będzie odesłać do wybranej przez nas wcześniej komisji wyborczej.

Osoby, które zarejestrowały się na wybory prezydenckie 2020 przed ich pierwotnych terminem, czyli przed 10 maja, nie muszą rejestrować się ponownie, ale muszą w formularzu internetowym zmienić sposób głosowania na korespondencyjny. Zmiany należy dokonać do 16 czerwca. Osoby, które nie zmienią formy głosowania do podanej daty, nie będą mogły wziąć udziału w wyborach prezydenckich 2020 w UK.

Czy muszę rejestrować się na wybory prezydenckie 2020 w UK ponownie, jeśli po 10 maja zmieniłem adres zamieszkania?

Polacy mieszkający za granicą otrzymują obecnie listy od polskiego MSZ, w którym czytamy, że osoby, które po 10 maja zmieniły miejsce zamieszkania lub zmienią miejsce zamieszkania przed terminem wyborów, muszą o tym fakcie poinformować właściwego konsula - najpóźniej do 16 czerwca. Aby zgłosić zmianę adresu, należy skontaktować się z urzędem konsularnym, do którego do tej pory biliśmy przypisani. W przypadku korzystania z korespondencji e-mail należy wpisać w tytule e-maila: „Zmiana miejsca pobytu wyborcy”.