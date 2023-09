Londyn Polacy grillują na Wyspach

Słoneczne dni, ciepłe, letnie wieczory… warto wykorzystać ostatnie chwile lata na dobrą zabawę.

Zwyczaj grillowania do Polski przybył kilkanaście lat temu. Zachodnia tradycja przyjęła się błyskawicznie i wielu z nas nie wyobraża już sobie, co można innego robić w czasie spotkania z przyjaciółmi na świeżym powietrzu. Grillowanie będzie jeszcze popularniejsze – prognozują eksperci. Dlaczego? Bo kupienie ulubionych burgerów, kiełbasek i kaszanki marki Sokołów jest tańsze niż wyjście ze znajomymi do lokalu, czy zaproszenie ich do siebie na tradycyjną kolację.

Rodacy, którzy przybyli na Wyspy nie rezygnują także z dobrodziejstw grilla – kiełbasa, kruche i soczyste żeberka – Polacy wiedzą, jak dobrze jeść i się bawić. Grillować można na wiele sposobów, choć towarzystwo jest najważniejsze, nie należy minimalizować kwestii lokalizacji.

Nie tylko ogródek

Choć w wielkich miastach jak Londyn bardzo trudno jest znaleźć odpowiednie miejsce, nie warto tracić nadziei na imprezowanie na łonie natury. Jednym z najpopularniejszych miejsc na przeprowadzanie tego typu imprez są parki. Zanim rozpoczniesz pichcenie na świeżym powietrzu, warto dowiedzieć się wcześniej czy jest to dozwolone w danym miejscu.

Trzy lata temu w Richmond Park w południowo-wschodnim Londynie nieuważni miłośnicy pieczonego mięska przesadzili z grillowaniem i przez nieuwagę spalili kilkusetletni dąb. Od tamtego czasu w królewskich parkach w Londynie panuje zakaz urządzania takich imprez. Miłośnicy grilla powinni zatem omijać: Bushy Park, Green Park, Greenwich Park, Hyde Park, Kensington Gardens, Regent’s Park i Primrose Hill, Richmond Park i St James’s Park.

W metropoliach takich jak Londyn z miejscami do grillowania jest gorzej. Także jeśli już znajdziemy odpowiedni park, nie zapominajmy o pozostawieniu po sobie porządku.

Uwaga, sąsiedzi!

Dla amatorów pichcenia na świeżym powietrzu pozostają jeszcze domowe ogródki. Warto wcześniej powiadomić sąsiadów, aby uniknąć niepotrzebnych spięć. – Ostatnio urządziliśmy grilla w naszym ogrodzie dla około 20 osób – mówi Anka z północnego Londynu. – Mój mąż Maciek poinformował sąsiadów kilka dni wcześniej o planowanej imprezie i poprosił ich o wyrozumiałość. Skapnęło im się trochę mięska. Tak im nasza swojska „śląska” zasmakowała, że teraz co chwilę pytają nas, kiedy będzie następna impreza – dodaje z uśmiechem. Przeczytaj też: Jak przyrządzi ć IDEALNY stek wołowy z grilla? BBQ Grilluj z głową! Warto pamiętać, że przyrządzone w nieodpowiedni sposób potrawy z grilla mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia. Jedzenie należy kłaść na grillu w momencie, gdy węgiel (najlepiej drzewny!) przestanie się palić otwartym płomieniem. Najodpowiedniejszą temperaturą do zapiekania potraw jest 300-400°C. Najniebezpieczniejsze jest smażenie mięsa bezpośrednio nad żarem. Wytapiany tłuszcz skapuje bezpośrednio na rozpalone węgle i powoduje powstawanie dymu zawierającego substancje rakotwórcze. Dobrze jest zatem używać aluminiowych tacek. Przed położeniem mięsa na ruszcie powinniśmy je wstawić na chwilę do piekarnika.

SAŁATKA Z GRILLOWANĄ BROCKĄ

Składniki:

8 kiełbas brockich Sokołów

sos pomidorowy

3 garści mieszanki sałat

2 łodygi rabarbaru (1 łyżeczka cukru trzcinowego, 1 łyżka oleju, szczypta soli)

1/2 pęczka zielonych szparagów (olej, sól himalajska)

1 duża garść truskawek

2 garści żółtych pomidorków koktajlowych

kilka stokrotek

Składniki dressingu:

5-6 łyżek oleju z pestek winogron

1 duży ząbek czosnku

2 łyżki białego octu winnego

1 czubata łyżeczka miodu

sól, świeżo mielony pieprz

Przygotowanie:

Czosnek przeciskamy przez praskę, po czym łączymy go z pozostałymi składnikami dressingu. Kiełbasy nacinamy, szparagi kropimy olejem. Kiełbasę i szparagi grillujemy przez kilka minut z każdej strony, aż ładnie się zarumienią. Szparagi solimy po zdjęciu z rusztu i w zależności od długości dzielimy na 2 lub 3 części.

Przycinamy końcówki rabarbaru, dokładnie myjemy, obieramy i kroimy na plasterki grubości 0,5 cm. Olej łączymy z cukrem oraz solą. Tak przygotowaną marynatą nacieramy plasterki rabarbaru i odstawiamy na minimum 20 min. Pomidorki przekrawamy na połówki. Truskawki pozbawiamy szypułek i kroimy na ćwiartki.

Na półmisek wykładamy naprzemiennie mieszankę sałat, rabarbar, szparagi, truskawki oraz pomidorki. Całość polewamy przygotowanym dressingiem, a na koniec posypujemy płatkami stokrotek. Sałatkę podajemy z grillowaną kiełbasą i sosem pomidorowym.

KRÓLOWA RUSZTU

Składniki:

2 mini sałaty rzymskie (oliwa z oliwek, sól)

3 morele

3 pomidory malinowe

1 mała czerwona cebula

1 garść czarnych oliwek

1 nieduży pęczek natki pietruszki

1 łyżka octu balsamicznego

3 łyżki oliwy z oliwek

sól, świeżo mielony pieprz

4 kiełbasy śląskie biesiadne Sokołów

Przygotowanie:

Pomidory kroimy na pół i wydrążamy gniazda nasienne. Osuszamy je ręcznikiem papierowym (aby nasza sałatka nie stała się zbyt wodnista), a następnie kroimy w niedużą kostkę. Oliwki osuszamy i kroimy na plasterki, a cebulę obieramy i siekamy w drobną kosteczkę. Morele pozbawiamy pestek i kroimy w kosteczkę. Z pęczka pietruszki odrywamy listki.

W szerokiej misce łączymy ze sobą pomidory, morele, oliwki, cebulę i listki pietruszki, a następnie całość polewamy wymieszaną oliwą z octem balsamicznym oraz odrobiną soli i pieprzem.

Umyte i osuszone sałaty rzymskie przekrawamy wzdłuż na pół, smarujemy oliwą z oliwek, oprószamy solą, a następnie układamy na ruszcie lub patelni grillowej i pieczemy przez około 2-3 minuty z każdej strony, aż się ładnie zarumienią.

Na talerzach układamy po dwie połówki grillowanej sałaty, a na nią wykładamy zawartość miski. Sałatkę podajemy z grillowaną kiełbasą śląską.

GRILLOWANE KIEŁBASY Z PIECZYWEM CZOSNKOWYM

Składniki:

1 opakowanie kiełbasy białej na ruszt

1 opakowanie kiełbasy czyżewskiej

1 opakowanie kiełbasy swojskiej

2 bagietki

Masło czosnkowe:

100 g miękkiego masła

3-4 ząbki czosnku

½ pęczka natki pietruszki

sól, pieprz

Przygotowanie:

Czosnek drobno siekamy lub przeciskamy przez praskę i dodajemy do masła. Natkę pietruszki szatkujemy i mieszamy z masłem oraz czosnkiem. Dodajemy sól i pieprz do smaku. Bagietki kroimy w poprzek i smarujemy masłem czosnkowym.

Wszystkie kiełbasy nacinamy w poprzek i wykładamy na rozgrzany ruszt. Grillujemy do uzyskania złoto-brązowego koloru. Dokładamy bagietki i grillujemy, aż się lekko zarumienią. Smacznego!

Grafiki użyte w tekście pochodzą z serwisu Pixabay lub zostały dostarczone przez markę Sokołów. Przepisy pochodzą z oficjalnej strony marki Sokołów.