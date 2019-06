„Polacy – cebulaki nie mają za granicą za grosz ambicji”. Polski vloger przesadził z krytyką rodaków? [wideo]

Fot. Getty

Na kanale polskiego vlogera Krissa Maślaka można znaleźć kilka kontrowersyjnych filmów. Czy jednak można się zgodzić z jego opinią dotyczącą braku ambicji u Polaków mieszkających za granicą? Zobaczcie, jakie Polak podaje argumenty na poparcie swojej tezy.

Sprawa jest dziecinnie prosta (…) Dużo osób, przyjeżdżając tutaj [do UK – przyp.red.], jest jeszcze dziećmi. Więc idą do szkoły. I kończą te szkoły (...) - zaczyna Polak i kontynuuje, że wielu Polaków dzięki edukacji w UK nabywa cenne umiejętności językowe. - Co mnie dobija, co mnie niszczy – mając tak dobry angielski możecie śmiało iść pracować w biurze. A mimo to wybieracie opcje pracowania na p*******ej fabryce? Naprawdę? (…) Możecie zrobić każdy kurs, jaki wam się wymarzy, możecie zrobić wszystko. Macie tak otwarte drzwi, że naprawdę możecie robić, co wam się tu żywnie podoba. A wy zamiast to wykorzystać, to idziecie do fabryki kurczaków? - dodaje zdumiony vloger.

Polak uświadamia też rodaków co do tego, jacy Anglicy pracują w fabrykach. - Wiecie, kto na fabrykach pracuje ogólnie? Jeśli chodzi o Anglików, to nie są to Anglicy na wysokim poziomie. Anglicy, którzy pracują na fabrykach, to są same buraki, to są tę***i, którym się nie chciało uczyć, nie chciało się chodzić do szkoły” - dodaje Maślak w nieco zbyt ostrych słowach.

A Wy co sądzicie o materiale Krissa Maślaka? Zgadzacie generalnie z opinią vlogera, czy uważacie, że jego poglądy są zbyt radykalne? Czekamy na Wasze komentarze!



