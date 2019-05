Polka dzieli się przemyśleniami na temat plusów życia w Wielkiej Brytanii. Zgadzacie się?

Fot. Getty

Polska blogerka, która zrobiła serię filmów dotyczących życia w Wielkiej Brytanii, podzieliła się tym razem swoimi przemyśleniami dotyczącymi plusów życia w UK. Zobaczcie, pod iloma z nich moglibyście się spokojnie podpisać.

Oto największe plusy z życia w UK:



1.Pogoda. Choć pogoda znalazła się również na jednym video blogerki na pierwszym miejscu na liście minusów życia w UK, to Polka doprecyzowała, że dla wielu osób może ona mieć akurat spore zalety. Pogoda w UK generalnie różni się w zależności od regionu, co oznacza, że zupełnie inna będzie na północy Anglii, a inna w jej najcieplejszej, południowo – wschodniej części. Plusem pogody w UK jest to, jak twierdzi blogerka, że w UK w zasadzie nie ma upałów. Poza tym w Wielkiej Brytanii nie występują srogie zimy i duże amplitudy temperatur.

2. Tolerancja. - Tolerancja jest tu naprawdę widoczna (…) Tutaj jest ważne to, żebyś był szczęśliwy. I to jest właśnie piękne. Tego mi właśnie brakuje w Polsce, tej tolerancji, tej otwartości, tego prawa do własnego ciała, tego prawa do własnej wiary – mówi Polka.

3. Lepszy standard życia. - Nie mogę ukryć, że tutaj żyje się łatwiej – twierdzi Polka, zaznaczając jednakże, że w UK wcale pieniądze nie spadają z nieba. - Osoba, która zarabia minimalną krajową jest w stanie dużo lepiej żyć tutaj, w Wielkiej Brytanii, niż osoba, która zarabia minimalną krajową w Polsce.

4. Darmowa antykoncepcja w całej Wielkiej Brytanii.

5. Obsługa klienta. Blogerka twierdzi, że obsługa w Polsce jest często niemiła, podczas gdy w UK wygląda to zupełnie inaczej. - Nie wiem, jaki to jest problem, żeby się uśmiechnąć i powiedzieć dzień dobry (…) Ja w Polsce często czułam się, jakby ktoś robił mi łaskę – dodała.

6. Dostęp do egzotycznego jedzenia.

7. Kultura ludzi. - Tutaj ja na kogoś wpadnę, a ktoś mnie pierwszy przeprosi – zaznacza blogerka.

8. Transport. - Naprawdę tu się da dojechać wszędzie – mówi Polka.

9. Tanie ubrania i Primark.

10. Język angielski. - Żadna szkoła w Polsce nie nauczy was języka tak, jak życie tutaj – twierdzi Polka podsumowując długą listę plusów z życia w UK.

