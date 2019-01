Pogoda w UK: Nad Wielką Brytanię nadciąga arktyczny front. Przygotujcie się na mróz

Po względnie łagodnym pogodowo początku roku nad Wyspy nadciąga arktyczny front, który przyniesie ze sobą spadek temperatur, opady śniegu w niektórych częściach kraju oraz marznącego deszczu.

Synoptycy ostrzegają mieszkańców Wysp przed nadejściem frontu znad Arktyki, który przyczyni się m.in. do spadku temperatur. W nocy niemal we wszystkich rejonach kraju będzie utrzymywał się mróz, a w Szkocji słupki rtęci wskażą nawet -5 stopni Celsjusza.

Pogoda UK: Przed nami obfite opady śniegu i ostry mróz, który potrwa parę tygodni

John West z Met Office powiedział:

- Dzisiaj pogoda jest względnie łagodna, z przewagą chmur na południu. Im dalej na północ w kierunku Szkocji, tym warunki robią się coraz bardziej deszczowe. W całym kraju dzisiaj w nocy wystąpią opady deszczu, a pogoda ta utrzyma się do środy. Później znacznie się ochłodzi i możemy spodziewać się podobnych warunków jak na północy kraju.

- W miarę, gdy będziemy zbliżać się do weekendu, temperatury zaczną spadać poniżej średniej, a w nocy dojdzie do przymrozków, co wpłynie także na poranne oblodzenia. Temperatura ciągle będzie spadać, a w piątek na północy termometry wskażą -4/-5 stopni, natomiast na południu -1 stopień Celsjusza.

Meteorolog Bonnie Diamond powiedziała, że zimne polarne powietrze z północnego-zachodu nałoży się na zimny arktyczny front z północy:

- W środę nadciągną polarne masy powietrza z zachodu, które połączą się z frontem znad Arktyki z północy.