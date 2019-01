Pogoda UK: Przed nami obfite opady śniegu i ostry mróz, który potrwa parę tygodni

Met Office ostrzega mieszkańców Wysp przed srogą zimą. Temperatury mają spaść znacznie poniżej średniej o tej porze roku, a synoptycy nie wykluczają powtórki sytuacji ubiegłorocznej, w Wielką Brytanię uderzyła „Bestia ze Wschodu”.

Mieszkańcy Wysp muszą przygotować się na uderzenie ostrzejszej zimy. Synoptycy zapowiadają obfite opady śniegu oraz spadek temperatury poniżej zera, gdy mroźny front nadciągnie nad Wielką Brytanię w ciągu nadchodzących tygodni.

W niektórych częściach kraju pokrywa śnieżna ma wynieść nawet 5 cm, co z kolei przełoży się na utrudnienia na drogach oraz ryzyko wypadków. Wygląda zatem na to, że prawdziwa zima zawita do Wielkiej Brytanii już w przyszłym tygodniu i utrzyma się do lutego.

Synoptycy nie wykluczają, że może dojść do powtórki ubiegłorocznej sytuacji, kiedy to mieszkańcy Wysp musieli się zmagać z „Bestią ze Wschodu”, czyli wyjątkowo obfitymi opadami śniegu oraz ostrym mrozem. Niestety miało to swoje negatywne konsekwencje w postaci wielu wypadków na drogach oraz karamboli.

W przyszły piątek (18 stycznia) północna Walia i Szkocja mają zostać zasypane śniegiem, w rejonie Midlands możemy spodziewać się 1-centymentrowej warstwy białego puchu, a temperatury mają spaść poniżej średniej o tej porze roku.

Wiatr ze wschodu zepchnie ten front pogodowy nad południowo-wschodnią Anglię w związku z czym 22 stycznia także w Londynie możemy spodziewać się śniegu, jak również w Kornwalii i Devon, północno-zachodniej Walii i Irlandii Północnej. W tym czasie pojawią się także silne porywy wiatru w niektórych rejonach kraju, co z kolei jeszcze bardziej pogorszy warunki pogodowe.