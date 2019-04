Gillette znów szokuje: Tym razem kobieta w reklamie goli przedramiona!

Fot. YouTube

Zaledwie tydzień temu internautów zszokował fakt, że w reklamie Gillette wystąpiła skrajnie otyła modelka Anna O'Brien. Tym razem natomiast Gillette Venus wypuściło zadziwiającą reklamę, na której kobieta goli sobie pod prysznicem... przedramiona.

Gillette Venus zalicza wpadkę za wpadką. W zeszłym tygodniu internauci z oburzeniem komentowali fakt, że w reklamie znalazła się modelka plus size, która radośnie skakała na brzegu morza, zupełnie nie przejmując się swoimi „dodatkowymi” kilogramami. Krytycy reklamy (a była ich większość) zauważyli, że wykorzystanie do promocji maszynek do golenia skrajnie otyłej kobiety nie miało nic wspólnego z szerzeniem akceptacji dla swojego ciała, ale było wyrażeniem aprobaty dla kondycji zagrażającej zdrowiu i życiu.

Nie trzeba było jednak długo czekać, aby Gillette ponownie znalazła się na ustach internautów. Tym razem za sprawą reklamy, w której jedna z kobiet goli sobie... przedramiona. Dla wielu internautek, dla których normalne jest golenie pach, nóg i okolic bikini, usuwanie owłosienia z przedramion jest już przesadą.

Wiele osób, które skomentowały reklamę na Twitterze, zwróciło uwagę na fakt, że kobiety już są poddane dużej presji związanej z usuwaniem owłosienia i że nie muszą dodawać kolejnych miejsc na swoim ciele, które wymagają ogolenia. „Czy młode kobiety i tak nie mają już wystarczającej ilości zmartwień?” - napisała jedna z oburzonych kobiet. „Nowa reklama Gillette pokazuje kobietę golącą ramiona. Jako kobieta od dziecka cierpiąca na zespół policystycznych jajników i mająca duże owłosienie, nigdy nie goliłam przedramion. Golenie sprawia, że włosy są grubsze, więc proszę nie zachęcajcie młodych dziewczyn do tego, by usuwały owłosienie z tych okolic ciała” - dodała inna internautka.

Gillette Venus odniosło się do zarzutów, a rzecznik marki wytłumaczył, że firma podkreśla różnorodność kobiet oraz ich ciał. - Venus z oddaniem celebruje każdą kobietę i każdy rodzaj skóry. Wiele kobiet powiedziało nam, że nie tylko goli nogi lub pachy, tak jak w reklamach, ale także inne obszary, takie jak brzuch, ramiona, a nawet palce u nóg! Użyliśmy tych przykładów w reklamie, by lepiej przedstawić codzienność kobiet – powiedział rzecznik. - Naszym zamiarem nie jest wywieranie dodatkowej presji na kobiety, ale pomoc w znormalizowaniu faktu, że włosy rosną w różnych częściach ciała, a także umożliwienie podjęcia osobistej decyzji co do ich golenia – dodał.