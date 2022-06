Podwyżki tych artykułów spożywczych szokują mieszkańców UK najbardziej. Masz podobne odczucia?

Fot. Getty

Wszyscy wiemy, bo czujemy to po naszych portfelach, że żywność w Wielkiej Brytanii drastycznie drożeje. Ale które produkty zdrożały bardziej, niż pozostałe, a czego może sobie tak do końca nie uświadamiamy? Zobaczcie poniżej – może pomoże Wam to dokonywać lepszych wyborów konsumenckich.

Mieszkańcy UK podzielili się w mediach społecznościowych swoimi obserwacjami odnośnie wzrostów cen poszczególnych produktów spożywczych. Zachętą do tego okazał się tweet pewnego Brytyjczyka, szeroko rozpowszechniony w internecie, w którym wyznał on, że jest odpowiedzialny za zmianę cen na produktach w supermarkecie. Mężczyzna poinformował, że czasem jest naocznym świadkiem naprawdę drastycznych wzrostów cen, a najbardziej zszokowała go w tym względzie podwyżka ceny margaryny do smarowania Lurpak, która jeszcze niedawno kosztowała £3,80, a teraz trzeba za nią zapłacić £5,05.

Part of my job is to put the new labels out on supermarket shelves; There are some shocking increases. The worse one: Lurpak spread from £3.80 to £5.05.