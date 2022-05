Pijany steward na pokładzie Ryanair podczas lotu z Polski do UK

Steward Ryanaira w trakcie lotu z Polski do Anglii miał spożywać alkohol na pokładzie samolotu na oczach jednego z pasażerów. 26-letni Sam Thompson nie tylko stracił swoje zatrudnienie, ale został również aresztowany. Grozi mu kara więzienia.

Do rzeczonych wydarzeń doszło w minioną środę, 18 maja 2022 roku podczas podróży z Rzeszowa do Londynu na lotnisko Stansted, realizowanego przez Lauda Europe, czyli austriacką spółkę-córkę Ryanaira. Jak czytamy na łamach tabloida "The Sun", jeden z pasażerów zwrócił się do stewarda o nalanie drinka, na tyle samolotu. "Nie mów nikomu, ale też sobie strzelę drinka" - miał powiedzieć zaskoczonemu pasażerowi Thompson. Steward wypił nie tylko niewielką buteleczkę whisky, ale poprawił ją również solidną porcją czerwonego wina. Pasażer nie zamierzał trzymać w tajemnicy tych wydarzeń. Nie tylko za pomocą telefonu udokumentował zachowanie członka personelu pokładowego, ale poinformował o nim kapitana. Później, wydarzenia potoczyły się całkiem szybko...

Steward Ryanaira podczas lotu pił whisky i czerwone wino

Po wylądowaniu na stewarda czekały już służby lotniskowe i policja. Mężczyzna został przebadany za pomocą alkomatu i okazało się, że przekroczył obowiązujący limit alkoholu we krwi pozwalający prowadzić samochód w UK o około 40%. Dodajmy, że pracownicy Ryanaira nie mogą pić alkoholu nie tylko podczas lotu, ale również do 8 godzin przed samym latem.

Sam Thompson został dyscyplinarnie zwolniony z pracy, a obecne na miejscu służby dokonały aresztowania. W przyszłym miesiącu ma stanąć przed sądem Chelmsford Magistrates’ Court. Za przestępstwo, które popełnił, grozi kara do dwóch lat więzienia lub wysoka grzywna.

Co mu grozi?

"Polityka Lauda Europe, zgodnie z przepisami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, zabrania spożywania alkoholu przez personel pokładowy lub załogę lotniczą od 8 godzin przed rozpoczęciem służby lotniczej do czasu zakończenia służby" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez rzecznika Ryanair.

"Sam Thompson, 26 lat z Cheshunt, pojawi się w sądzie Chelmsford Magistrates’ Court w środę 8 czerwca, aby odpowiedzieć na zarzut pełnienia funkcji lotniczej (...), gdy jego zdolność do tego była ograniczona z powodu spożycia alkoholu" - z kolei oficjalny komentarz wystosowany przez Essex Police.