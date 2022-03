Podwyżka składki na ubezpieczenie społeczne National Insurance w UK. To najgorszy moment – mówią eksperci

Fot. Getty

Już 6 kwietnia czeka nas podwyżka stawki na ubezpieczenie społeczne National Insurance rzędu 1,25 proc. I choć zwiększona danina ma pomóc w finansowaniu nadwyrężonego przez pandemię systemu opieki zdrowotnej i społecznej, to eksperci zgodnie przyznają, że podwyżka nastąpi w najgorszym możliwym momencie.

Wyższymi składkami, które mają na celu sfinansowanie opieki społecznej i zdrowotnej w kraju, zostaną objęci wszyscy – zarówno pracownicy etatowi i pracodawcy, jak też osoby samozatrudnione i emeryci. Tak, nawet ci ostatni nie zdołają uciec przed nową daniną, bo choć po osiągnięciu wieku emerytalnego nie muszą oni opłacać składek NI, to od kwietnia 2023 r. będą musieli uiścić 1,25 proc. od zarobków osiąganych na emeryturze.

Kto i ile zapłaci za ubezpieczenie społeczne od kwietnia 2022 r.?

Z uwagi na fakt, że podwyżka składki National Insurance Contribution wyniesie od kwietnia tego roku 1,25 proc., to w praktyce pracownicy zapłacą na ubezpieczenie społeczne nie 12 proc. pensji, jak dotychczas, tylko 13,25 proc. Z kolei składka ponoszona przez pracodawców wzrośnie z tego tytułu z 13,8 proc. do 15,05 proc. Oczywiście nie zmieni się to, że pracownicy będą opłacać składki NI dopiero po przekroczeniu pewnego progu zarobków (Class 1 National Insurance Contributions) – w roku podatkowym 2022/23 będzie to £9880 rocznie (w obecnym roku podatkowym próg wynosił £9568 rocznie). Extra składkę w wysokości 3,5 proc. (wcześniej 2 proc.) pracownicy zapłacą natomiast powyżej kwoty £50 270. Jeśli z kolei chodzi o pracodawców i ich wkład w ubezpieczenia społeczne swoich pracowników, to od kwietnia 2022 r. zapłacą oni 15,05 proc. od pensji pracowników zarabiających ponad £9100 rocznie (w obecnym roku podatkowym jest to 13,8 proc. od kwoty powyżej £8840 rocznie). Od tej drugiej zasady będą jednak wyjątki - pracodawcy nie będą musieli zapłacić dodatkowych 1,25 proc. składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zarabiających poniżej £50 270 rocznie, jeśli pracownicy ci będą praktykantami poniżej 25. roku życia, będą mieli poniżej 21 lat, a także jeśli będą weteranami sił zbrojnych lub pracownikami tzw. Freeports (zwolnionych z niektórych podatków handlowych), zarabiającymi mniej niż £25 000 rocznie.

Podwyżka składek na ubezpieczenie społeczne w UK dla osób samozatrudnionych

Podwyżkę mającą na celu dofinansowanie opieki zdrowotnej i społecznej w UK odczują także osoby pracujące na własny rachunek, które opłacają dwa rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne, w zależności od osiąganego zysku (Class 2 i Class 4 National Insurance Contributions). Wysokość składki Class 2 jest stała i od kwietnia tego roku będzie wynosić £3,15 tygodniowo dla zysków w wysokości ponad £6715 rocznie (wcześniej £3,05 tygodniowo od zysków w wysokości ponad £6 515). Z kolei składki na ubezpieczenie społeczne Class 4 wyniosą od 6 kwietnia 10,25 proc. od zysków powyżej £9880 rocznie i 3,25 proc. od zysków powyżej £50 270 rocznie (w obecnym roku podatkowym jest to 9 proc. od zysków w wysokości £9568 rocznie i 2 proc. od zysków powyżej £50 270 rocznie).

To najgorszy moment na podwyżkę National Insurance

Eksperci na Wyspach są w miarę zgodni co do tego, że przy obecnych problemach jest to najgorszy moment na podwyżkę składki na ubezpieczenie społeczne National Insurance. - Obecnie w Wielkiej Brytanii borykamy się z dosyć wysoką inflacją, znacznie wyższą, niż wskazywały na to prognozy Banku Anglii. Do tego musimy się przygotować, o ile już nas nie uderzyły, na gwałtowne wzrosty rachunków za energię. Po inwazji Rosji na Ukrainę na stacjach benzynowych szaleją ceny paliwa, a już w kwietniu władze lokalne zamierzają znacząco podnieść podatek Council Tax - nawet w maksymalnym wymiarze 5 proc. Podwyżka składki na ubezpieczenia społeczne National Insurance Contributions nie mogła zatem nadejść w gorszym momencie – mówi Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.