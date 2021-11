Podróżni w okresie świątecznym powinni przygotować się na 10 trudnych dni i duże opóźnienia w transporcie także na lotnisko

Powodem będzie wiele prac planowanych na kolei, co będzie miało także wpływ na pasażerów próbujących dostać się na lotnisko.

W okresie świątecznym szykują się duże opóźnienia na kolei w Wielkiej Brytanii ze względu na wiele planowanych napraw w tym samym czasie. Niestety opóźnienia te nie zostały jeszcze dodane do rozkładów jazdy, co spotkało się z dużą krytyką.

W czasie, gdy mieszkańcy Wysp będą odwiedzać swoich bliskich na święta, powinni mieć na uwadze utrudnienia związane z transportem kolejowym. To w tym okresie właśnie Network Rail planuje wiele napraw, które poskutkują dużymi opóźnieniami w podróżowaniu.

Utrudnienia dla podróżnych

Niestety jeszcze opóźnienia na kolei nie zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy, co spotkało się z krytyką, m.in. ze strony organizacji Railfuture, której rzecznik Bruce Williamson powiedział, że kluczowe jest to, aby informować pasażerów o opóźnieniach tak wcześnie, jak to możliwe.

- O pracach powinno się jasno informować pasażerów, aby z dużym wyprzedzeniem wiedzieli o zmianach w rozkładzie jazdy i minimalizowali związane z nimi niedogodności. Ale pasażerowie też muszą pamiętać, że także skorzystają na efekcie końcowym, którym będzie lepsza kolej – dodał Williamson.

Będziemy więcej podróżować w te święta?

Bardzo możliwe jest także to, że w czasie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia będziemy więcej podróżować. Po ubiegłorocznym lockdownie, kiedy to mieszkańcy Wysp mogli w ekstremalnie ograniczonym stopniu spotykać się z bliskimi w okresie świątecznym, w tym roku już mogą chcieć nadrobić zaległości. Nacisk na ten aspekt położył Richard Freeston-Clough z London TravelWatch:

- Ludzie mają ochotę zobaczyć się z rodziną i podróżować w te Święta Bożego Narodzenia po tym, co wydarzyło się w zeszłym roku. Ale naprawdę obawiamy się, że ludzie będą mieli problem z dostaniem się na lotnisko Heathrow. Problemem są prace inżynieryjne, które jeszcze nie zostały naniesione na rozkłady jazdy.

Okazuje się, że najbardziej ruchliwe lotnisko w Wielkiej Brytanii zostanie odcięte od londyńskiego metra, gdyż TfL będzie prowadzić przez dziewięć dni prace inżynieryjne, co będzie miało wpływ na podróże międzynarodowe. W kraju z kolei prace na kolei mogą mieć również wpływ na transport między Londynem a południem, południowo-zachodnią Walią i Glasgow.