Podróżni musieli spędzić noc w samochodach przez problemy z przejazdem przez Eurotunel [wideo]

Sfrustrowani kierowcy próbujący przedostać się przez kanał La Manche w nocy z soboty na niedzielę, musieli czekać w kilkugodzinnych kolejkach na autostradzie M20 niedaleko Folkstone przez awarię elektryczną.

Zarówno kierowcy ciężarówek jak i zwykli podróżni utknęli w weekend na autostradzie M20 niedaleko Folkstone (Kent) na kilka godzin w kolejkach, w których część z nich stała nawet w niedzielę rano.

Eurotunnel przeprosił za opóźnienia w przejeździe przez kanał La Manche i potwierdził, że były one spowodowane „usterką techniczną związaną z zasilaniem”. Nieoficjalnie podano, że problemy wynikały z awarii pociągu w tunelu i koniecznej ewakuacji podróżnych.

Complete chaos at @LeShuttle at the moment - 4-5 hour delays, vending machines empty, huge queues for food. All we’re told is ‘tunnel maintenance’. Great start to half-term holidays…. #eurotunnel pic.twitter.com/ILlzEcs0Hw

Podróżni, którzy utknęli przed przejazdem przez kanał La Manche, czekając na naprawę awarii musieli spędzić noc w samochodach. Zaatakowali oni operatora za „niezorganizowane” i „chaotyczne” postępowanie w sytuacji wymagającej szybkiej i zdecydowanej interwencji.

Jeden z podróżnych napisał na Twitterze, że czeka już ponad 10 godzin. Ktoś inny skomentował sytuację: „Komunikacja jest śmieszna. Brak jedzenia. Mamy zrujnowane wakacje… złapalibyśmy prom, gdybyśmy wiedzieli, że na miejscu będzie coś takiego”.

Ktoś inny dodał: „Powiedzieli nam, że opóźnienie wyniesie 4 godziny. Obecnie jesteśmy tutaj już od 9 godzin. Rozdali trochę paczek żywnościowych mniej więcej godzinę temu. Zasadniczo puszkę karmy dla kota i saszetkę puree dla niemowląt”.

Inny użytkownik Twittera napisał: „Całkowity chaos w @LeShuttle w tej chwili – 4-5 godzin opóźnienia, puste automaty, ogromne kolejki po jedzenie. Jedyne co nam powiedziano to „konserwacja tunelu”. Świetny początek wakacji półrocznych… #eurotunel”.

The 8 hours we've just spent in Folkestone has been...fun @LeShuttle. Just another 4 hours to drive now, through 4 countries, in the dark