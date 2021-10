Polscy złodzieje w szalonym pościgu kradzionym BMW umykali policji w Southampton

Fot: zdjecie ilustracyjne Wikimedia Commons

W Southampton miał miejsce policyjny pościg za dwójką Polaków, którzy ukradli samochód. Mieliśmy do czynienia ze scenami jak z filmu gangsterskiego, a lokalne służby do akcji wysłały również... helikopter!

Dwaj imigranci "bohaterami" policyjnej akcji rodem z filmu akcji. Do rzeczonych zdarzeń doszło ponad rok temu, konkretnie w kwietniu 2020. Nasi rodacy - 25-latek i 38-latek - ukradli sprzed jednego z domów w Southampton samochód. Jak wynika z wiadomości zabezpieczonych na telefonie jednego z nich, złodzieje chcieli natychmiast sprzedać BMW 520 i szukali potencjalnych kupców. Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu informacyjnego "Southern Daily Echo" pościg za dwójką polskich złodziei miał obfitować w liczne niebezpieczne akcenty. Emigranci z Polski nic sobie nie robili z obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Nie zwracali uwagi na czerwone światła, ronda pokonywali jadąc pod prąd, wyprzedzili karetkę. Policja z kolei sięgała po najróżniejsze sposoby, aby dorwać przestępców. Hampshire Police zablokowało drogę kolczatką (!) oraz poderwało do akcji... policyjny helikopter (!!!).

Ostatecznie, blokada na Spring Road przyniosła oczekiwany skutek. Udało się udaremnić dalszą jazdą złodziejom z Polski, którzy jeszcze próbowali przejechać oficerów jadąc po chodniku. Policjanci byli zmuszeni staranować kradziony pojazd, dzięki czemu udało im się uniknąć potencjalnie niebezpiecznych obrażeń i wreszcie aresztować dwójkę imigrantów.

Sprawą dwóch złodziei zajął się sąd Southampton Crown Court. Nasi rodacy zostali oskarżeni o niebezpieczną jazdę i kradzież pojazdu oraz o posiadanie przedmiotu wykorzystanego w przestępstwie (wspomniany wyżej telefon), kradzież pojazdu i posiadanie narkotyków klasy B. W obliczu brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości przyznali się do stawianych im zarzutów.

Jaki wyrok usłyszeli? Sędzia Christopher Parker orzekł 15 miesięcy pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu na dwa lata. Czyli nasi rodacy do więzienia nie pójdą. Dodatkowo, będą musieli odpracować 150 godzin, a jeden z nich został ukarany grzywną sięgającą 200 funtów. Obaj zostali pozbawieni uprawnień do kierowania samochodami - odpowiednio na dwa lata oraz na rok. Jak czytamy w relacji udostępnionej w brytyjskich mediach obaj mieli być bardzo zadowoleni z wyroków, które usłyszeli.

Cała ta sprawa mocno wzburzyła lokalną brytyjską opinię publiczną. W komentarzach publikowanych w social mediach nie brakuje ostrych wypowiedzi na ten temat. "They should be sent back where they came from and banned from coming back in our country", "Until there is a consequence to these kind of actions we will only see this happening more and more", "Kinder garden penalties wonder y we have so much crime we r a joke here", "This country is a massive joke!!", "This country is a massive joke!!" - to dosłownie kilka z lawiny negatywnych komentarzy na temat wysokości wyroku.

