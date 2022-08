Podróż do Polski samolotem vs. samochodem. Czym lepiej wybrać się na wakacje do kraju?

Fot. Getty

Wybierasz się na urlop do kraju i zastanawiasz się, który środek transportu to bardziej komfortowy wybór? Lepiej jest podróżować do Polski samolotem czy samochodem? Oto plusy i minusy obu opcji.

Wielu Polaków mieszkających na Wyspach zawsze konsekwentnie lata do ojczyzny samolotem i nawet nie rozważa innego środka transportu. Jest jednak również sporo osób, które przekonują, że podróż samochodem jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Jakie są wady i zalety samolotu, a jakie samochodu - przy tak długodystansowej trasie?

Do Polski na wakacje lepiej podróżować samolotem czy samochodem?

O preferencje Polaków z UK dotyczące środka transportu pod kątem wakacji w Polsce zapytał jeden z internautów na grupie powrotowej na Facebooku. Co ciekawe, post zawierał nie tylko pytanie, ale również mini ankietę z dwiema opcjami do wyboru - do Polski na wakacje samolotem lub samochodem. Swój głos w facebookowej ankiecie oddało aż 611 osób.

Jaki środek transportu preferują Polacy w tym względzie? Z sondażu wynika, że zdania są mocno podzielone, ponieważ samolot wygrał z samochodem nieznacznie. Podróż na wakacje do Polski samolotem woli 55 proc. osób, a samochodem 45 proc.

Samochód vs. samolot - plusy i minusy

Pod postem z ankietą internauci mogli dodawać również swoje komentarze. Wiele osób zdecydowało się więc uzasadnić swój wybór, podając wady lub/i zalety danego środka transportu. Jakie są zatem plusy i minusy podróżowania do Polski samolotem, a jakie samochodem - według Polaków z UK?

Wśród najważniejszych plusów jazdy samochodem wymieniono między innymi możliwość zwiedzania po drodze - co jest atrakcyjne szczególnie w przypadku podróży z dziećmi. Ponadto, dzięki samochodowi można dużą swobodę podróżowania i być bardziej elastycznym co do trasy i terminu wyjazdu, ponieważ to my decydujemy, kiedy dokładnie wyruszymy w podróż. Z kolei wśród podstawowych minusów tak dalekiej wyprawy samochodem wymieniono przede wszystkim długi czas podróży, a także możliwe wysokie koszty - szczególnie w obecnej sytuacji.

Z drugiej strony, w przypadku podróży samolotami, wśród najważniejszych plusów wymieniono oczywiście o wiele krótszy czas podróży i brak dodatkowych komplikacji po drodze, np. nocleg czy postojów. W związku z tym podróż samolotem może być też mniej męcząca. Z kolei wśród minusów opcji samolotowej wymieniono przede wszystkim niepewność tego środka transportu w obecnych czasach (utrudnienia na lotniskach, odwołane i opóźnione loty), ale także konieczność zaplanowania podróży o wiele wiele wcześniej (np. kilka miesięcy wcześniej), jeśli nie chce się płacić fortuny za bilety lotnicze w okresie wakacyjnym.

