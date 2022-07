W czerwcu 2022 roku kierowcy wydali na paliwo 1,1 miliarda funtów więcej, niż rok wcześniej

Jak bardzo zdrożało paliwo na Wyspie? W sumie kierowcy w UK wydają dodatkowe 1 100 000 000 funtów miesięcznie na benzynę i olej napędowy w 2022 roku, w porównaniu do zeszłego roku.

Jak wykazały badania przeprowadzone przez RAC, w zeszłym miesiącu brytyjscy kierowcy wydali na paliwo o ponad miliard funtów więcej niż w tym samym okresie rok temu. Przeciętnie, typowy kierowca zapłaci w tym roku około 360 funtów więcej za paliwo niż w poprzednim, jeśli ceny nadal pozostaną wysokie. Analiza danych wykazała, że ​​w czerwcu 2022 roku wydano 3,4 miliarda funtów na benzynę i olej napędowy – to o 1,1 miliarda funtów więcej niż w czerwcu 2021 roku. W ciągu roku oznaczałoby to wzrost rocznych kosztów paliwa o około 13 miliardów funtów. Przeciętny kierowca wydał w czerwcu o 33 funty więcej na benzynę niż w tym samym miesiącu w 2021 roku. Średni rachunek za paliwo dla samochodu benzynowego w czerwcu 2021 wyniósł 69,03 GBP. Zaledwie rok później liczba ta wzrosła do 101,93 GBP, stąd różnica wynosząc 32,90 GBP.

Jak bardzo zdrożało paliw w Wielkiej Brytanii?

Dodajmy, iż średni koszt litra benzyny bezołowiowej wzrósł w zeszłym miesiącu (czerwiec 2022) o 16,6 pensa z poziomu 174,8 pensa do 191,4 pensa za litr. Oznacza to, że mamy do czynienia z najwyższym wzrostem w skali miesiąca od początku prowadzenia obserwacji w tej kwestii w 2000 roku. Podobnie jest w przypadku cen oleju napędowego - ropa poszła w górę o 15,6 pensów za litr, kończąc miesiąc na poziomie 199,1 pensów.

W praktyce oznacza to, że koszt tankowania baku w samochodzie rodzinnym, który zmieści 55 litrów, wzrósł o około 50% w ciągu ostatniego roku – kierowcy płacą obecnie rutynowo do 100 funtów za zalanie pod korek. Przypomnijmy, właśnie w czerwcu 2022 na Wyspie odnotowaliśmy "czarny dzień". Wówczas, koszt napełnienia 55-litrowego baku wyniósł £100,27, przebijając psychologiczną barierę stu funtów. Niestety, jak zaznaczają eksperci, rosnące ceny paliwa jeszcze bardziej napędzają inflację.

Czerwiec 2022 roku był koszmarnym miesiącem dla kierowców

Zaznaczmy jednak, że w lipcu kierowcy w UK mogli trochę odetchnąć. Jak podaje AA od początku lipca średnie ceny benzyny w UK spadły, co jest związane z ogólnym spadkiem hurtowych cen ropy. Na początku miesiąca benzyna kosztowała średnio 191,53 pensów za litr, a obecnie jej średnia cena wynosi 188,76 GBP za litr.

Z kolei olej napędowy kosztował na początku lipca 199,07 pensów, a teraz średnia cena wynosi 196,96 p za litr. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: "Ceny paliwa w UK zaczęły spadać po raz pierwszy od miesięcy. Według AA, obniżki mogą być większe".



