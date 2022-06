Podatki w UK na pewno zostaną obniżone - zapewnia solennie Michael Gove

Kanclerz księstwa Lancaster, pełniący w rządzie Borisa Johnsona funkcję sekretarza stanu ds. Leveling-Up w LBC Radio złożył obietnicę obniżenia podatków.

Dziś rano, w czwartek, 9 czerwca 2022 roku, Michael Gove na falach LBC Radio zapewniał, że obniżka podatków w Wielkiej Brytanii już wkrótce stanie się faktem. "Kanclerz skarbu i premier chcą i wprowadzą obniżkę podatków. Ale kanclerz by mnie zabił, gdybym ogłosił coś przed nim" - komentował Gove, cytowany na łamach portalu "The Evening Standard". Nie jest tajemnicą, że w szeregach Partii Konserwatywnej istnieją duże naciski na wprowadzenie zmian w zakresie prawa podatkowego. Dość powiedzieć, że sam Rishi Sunak pod koniec maja rozważał wcześniejszą obniżkę stawki podatku dochodowego.

Członek rządu zapewnia, że już wkrótce dojdzie do obniżki podatków

Przypomnijmy, w ramach Spring Statement 2022 zapowiedziano pierwszą od 16 lat obniżkę podstawowej stawki income tax. Obniżka z 20% na 19% miała wejść w życie w kwietniu 2024 roku, ale wiele wskazuje na to, że może stać się to wcześniej. Kiedy? Termin na jesień 2022 wydaje się całkiem prawodpodobny, a przynajmniej wtedy może zostać podana konkretna data (wiosna 2023?).

Kanclerz księstwa Lancaster nie jest pierwszym torysem, który ostatnio poruszył ten temat. W zasadzie to Gove jest czwartym (!!!) ministrem gabinetu, który w ostatnich dniach daje syngał "podatki w dół!". Przed nim mówili o tym minister zdrowia Sajid Javid, minister spraw zagranicznych Liz Truss i sekretarzu ds. biznesu Kwasi Kwartengu.

Obniżanie podatków jest "podstawowym instynktem konserwatystów"

Warto dodać, że te wypowiedzi Gove`a współbrzmią z ostatnimi deklaracjami zarówno premiera, jak i kanclerza. Boris Johnson we wtorek powiedział, że cięcie podatków jest "podstawowym instynktem konserwatystów". "Tak więc jesienią opracujemy szereg obniżek podatków i reform, aby zachęcić firmy do większych inwestycji i większej liczby innowacji" - to z kolei komentarz Sunaka z konferencji think tanku Onward



