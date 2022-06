Zasady dotyczące bagażu podręcznego – co zrobić, aby tego lata uniknąć kolejek do odprawy?

Aby skrócić czas czekania w kolejkach na lotnisku i usprawnić odprawę, warto zapoznać się z listą nakazów i zakazów dotyczących bagażu podręcznego. Dzięki temu nasze wakacje będą mniej stresujące.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy węzły turystyczne, w tym lotniska w Manchesterze i Birmingham, były przeciążone. Chaos i długie kolejki na lotniskach w Wielkiej Brytanii sprawiły, że uniknięcie stania w długim łańcuszku podróżnych do oprawy jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, zwłaszcza że nie brakowało sytuacji, w których podróżni – nie z własnej winy – spóźnili się na samolot. Aby zmniejszyć ryzyko stania w kolejce możemy nie tylko przybyć na lotnisko wcześniej, ale także zadbać, aby nasz bagaż podręczny spełniał wszystkie niezbędne wymogi.

Zasady dotyczące bagażu podręcznego

- Płyny

Istnieją ograniczenia dotyczące ilości płynów, które można zabrać do bagażu podręcznego. Jeśli to możliwe, zapakuj płyny do bagażu rejestrowanego.

Płyny obejmują:

- wszystkie napoje, w tym wodę, żywność płynną lub półpłynną (np. zupę, dżem, miód, syropy, kosmetyki i przybory toaletowe, w tym kremy, balsamy, olejki, perfumy, tusz do rzęs, błyszczyk, pianki do golenia, lakiery do włosów, dezodoranty w sprayu, pasty (w tym pasta do zębów), żele (w tym żel do włosów i pod prysznic, roztwór do soczewek kontaktowych).

Jeśli przewozisz płyny w bagażu podręcznym, upewnij się, że pojemniki mają mniej niż 100 ml. Nawet jeśli w większej butelce jest mniej niż 100 ml, pracownicy ochrony mogą tego nie zaakceptować. Jedynymi wyjątkami są butelki zawierające niezbędne lekarstwa, żywność będąca częścią specjalnych wymagań dietetycznych, mleko dla niemowląt i żywność dla niemowląt. Pojemniki muszą znajdować się w przezroczystej, zamykanej plastikowej torebce, która mieści nie więcej niż litr i ma wymiary około 20 cm x 20 cm. Muszą również wygodnie mieścić się w torbie, aby można ją było zamknąć i nie można ich zawiązać u góry. Butelki większe niż 100 ml zakupione w strefie wolnocłowej można wnieść na pokład, ale muszą być zamknięte w torbie bezpieczeństwa, a paragon musi być widoczny.

- Zapalniczki

Na pokładzie możesz przewozić tylko jedną zapalniczkę. Powinna być umieszczona w zamykanej plastikowej torbie (jak te używane do płynów), którą należy mieć przy sobie przez cały lot. Po kontroli nie można jej wkładać do bagażu rejestrowanego ani podręcznego.

- Żywność i proszki

Artykuły spożywcze i proszki w bagażu podręcznym mogą zasłaniać obraz na aparatach rentgenowskich. Wtedy torba może wymagać ponownej ręcznej kontroli przez ochronę. Możemy umieścić te przedmioty w bagażu rejestrowanym, aby zminimalizować opóźnienia.

- Ostre przedmioty

Nikogo nie powinien dziwić fakt, że zabrania się wnoszenia noży do samolotu, chociaż większość linii lotniczych dopuszcza je w luku bagażowym. Niektóre, nieco mniej ostre przedmioty są dozwolone w bagażu podręcznym. Należą do nich łyżki, małe nożyczki z ostrzami o długości 6 cm lub krótsze, tępe nożyczki, jednorazowe maszynki do golenia, obcinacz do paznokci, druty, pęsety, igły do szycia, parasole i laski do chodzenia.

Korkociągi i duże nożyczki są dozwolone w ładowni samolotu.

- Sprzęt sportowy

W bagażu podręcznym można przewozić spadochrony sportowe, rakiety tenisowe, kije i wędki. Ciężkie kije, kije golfowe, rzutki, kijki do chodzenia, kusze, włócznie, sprzęt do sztuk walki są dozwolone tylko w ładowni.

- Narzędzia do pracy

Zabrania się wnoszenia w bagażu podręcznym narzędzi z trzonkiem dłuższym niż 6 cm, wiertarek, noży Stanleya, pił, śrubokrętów, młotków, szczypiec, łomu czy lampy lutowniczej.

- Chemikalia

Zarówno w bagażu podręcznym jak i luku bagażowym zakazane są: utleniacze, nadtlenki organiczne, w tym wybielacze i ze stawy naprawcze do karoserii, kwasy i zasady (np. rozlane baterie), środki żrące lub wybielające (w tym rtęć i chlor), akumulatory pojazdów i układy paliwowe, spraye samoobronne lub obezwładniające, materiały radioaktywne (w tym izotopy medyczne), trucizny lub substancje toksyczne (np. trutka na szczury), zagrożenia biologiczne (np. zakażona krew, bakterie, wirusy), materiały, które mogą ulec samozapłonowi, gaśnice.

