Po pogrzebie królowej: Co się zmieni za rządów króla Karola III?

Od ponad tygodnia skupiano się głównie na przygotowaniach do pogrzebu Elżbiety II. Po pochowaniu królowej w poniedziałek rozpoczyna się jednak nowy rozdział: panowanie króla Karola II. Czego w związku z tym możemy się spodziewać?

W poniedziałek podczas długiej ceremonii pogrzebowej, w ostatnim etapie, trumna królowej Elżbiety została przeniesiona do zamku Windsor, gdzie w kaplicy św. Jerzego odbyło się nabożeństwo pogrzebowe, a monarchini została pochowana w Zamkowej Kaplicy Pamięci Króla Jerzego VI wraz z prochami jej ojca, matki i siostry. Z kolei trumna zmarłego w zeszłym roku księcia Filipa również zostanie tam przeniesiona, aby małżonkowie mogli spocząć razem.

Tuż po tym, jak trumna królowej została opuszczona do królewskiej krypty pod kaplicą, dudziarz zagrał ostatni lament dla monarchini „Salute to the Royal Fendersmith”. Gdy przechodził korytarzem od drzwi kaplicy na krużganek powoli muzyka cichła wraz z jego oddalaniem się.

As The Queen's Committal Service comes to a close, Her Majesty's Piper plays a lament. pic.twitter.com/4DVIUuCoPO — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Koronacja króla Karola III

Wraz ze śmiercią królowej, korona przeszła na jej następcę, Karola, jej syna i byłego księcia Walii. Formalnie zostanie on koronowany w czasie ceremonii, która ma się odbyć wiosną lub latem przyszłego roku.

Od 900 lat – od czasów Wilhelma Zdobywcy – koronacja odbywa się w Opactwie Westminsterskim. W przeciwieństwie do ślubów królewskich, koronacja jest okazją państwową, rząd ją opłaca i wybiera listę gości.

Jaką koronę będzie nosił król Karol?

W dniu koronacji, arcybiskup Canterbury umieści na głowie króla Karola koronę św. Edwarda z 1661 roku. Jest to kultowa korona z litego złota z klejnotów koronnych w Tower of London, która jest wysadzana 444 kamieniami szlachetnymi, w tym rubinami, granatami, szafirami i turmalinami, wypełniona fioletowym, aksamitnym środkiem i obszyta futrem. Monarcha nosi ją tylko w momencie samej koronacji, po części dlatego, że waży 2,23 kg.

Gdzie zamieszka król?

Około 100 pracowników Clarence House, w którym Karol i Camilla mieszkali do śmierci królowej Elżbiety, otrzymało powiadomienie, że mogą stracić pracę, gdyż monarcha już tam nie będzie mieszkał.

Chociaż wiadomo, że król Karol opuszcza Clarence House, nie wiemy jeszcze dokąd się przeprowadza. Królowa Elżbieta miała kilka rezydencji, w tym Pałac Buckingham, Balmoral i Zamek Windsor.

Nie było jeszcze żadnego oficjalnego ogłoszenia w tej sprawie, ale oczekuje się, że nowy monarcha będzie mieszkał w Pałacu Buckingham, który Karol uważa za ważny symbol monarchii. Jednak Pałac przechodzi obecnie renowację, która ma zakończyć się dopiero w 2027 roku.

Co się zmieni za Karola III?

Jako król monarchii konstytucyjnej Karol nie może dokonać wielkich zmian, gdyż tylko wybrany parlament ma taką moc uchwalając ustawodawstwo. System ten opiera się na oczekiwaniu, że król pozostanie politycznie neutralny, chociaż Karol znany jest konkretnego i mocnego stanowiska chociażby wobec polityki związanej z przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Uważa się, że Karol chce zmniejszyć koszty utrzymania rodziny królewskiej, zatem w tej sferze możemy spodziewać się zmian. Ważnym obszarem jego działań będzie modernizacja stosunków z krajami Wspólnoty Narodów. Sam mówił wcześniej o potrzebie „pogłębienia mojego własnego zrozumienia trwałego wpływu niewolnictwa”.

Co się stanie z królewskimi gwarancjami?

Gwarancje królewskie są znakiem uznania przyznawanym towarom i usługom dostarczanym królowej oraz cennym narzędziem marketingowym, które pozwala posiadaczom eksponować królewski herb.

Gwarancje królewskie przyznane przez królową Elżbietę II tracą ważność dwa lata po jej śmierci, dając firmom czas na usunięcie herbu z opakowań i reklam. Jeśli król Karol III zechce udzielić im kolejnej królewskiej gwarancji, mogą ponownie otrzymać wyróżnienie.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!