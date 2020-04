Po ogłoszeniu lockdownu w UK odnotowano wzrost nastrojów depresyjnych i lękowych

Jak się okazuje pandemia koronawirusa nie tylko odbija się na naszym zdrowiu fizycznym, ale również na kondycji psychicznej - badania naukowe w UK wykazały, że mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem stanów lękowych i deprsji w społeczeństwie.

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z University of Sheffield i Ulster University okazało się, że Brytyjczycy i prawdopodobnie też inni mieszkańcy Wysp w zasadzie od pierwszego dnia lockdownu wpadli w psychiczny dołek i bardzo źle znoszą przymusowe przebywanie w zamknięciu i wytyczne rządu Borisa Johnsona.

Naukowcy ustalili, że już we wtorek 24 marca, ledwie dzień po tym, jak premier nakazał Brytyjczykom pozostanie w domu z powodu pandemii koronawirusa, aż 38% uczestników badania w swoim przypadku mówiło, że odczuwa depresję, a kolejnych a 36% mówiło, że odczuwa znaczny niepokój w związku z obecną sytuacją. Warto te dane porównać z danymi sprzed lockdownu, gdy liczby były znacznie niższe - tylko 16% zgłaszało znaczną depresję, a 17% - znaczny niepokój.

"Byłem zaskoczony, widząc dość wyraźny wzrost depresji i lęku w dzień po ogłoszeniu decyzji przez premiera Johnsona" - komentował dla "The Guardian" lider zespołu badawczego, Richard Bentall, profesor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Sheffield. Jednak jego zdaniem nie ma zbytnich powodów do obaw. Nastroje w społeczeństwie nie są najlepsze, ale tego właśnie można było się spodziewać. "To nie jest armageddon ani katastrofalna sytuacja" - podsumował.

Warto dodać, że z badań wynika, że pewne grupy są bardziej odporne psychiczne, a inne - mniej. "Zaskakujące było to, że osoby starsze okazały się szczególnie odporne. Osoby w zaawansowanym wieku, a zatem najbardziej narażone, nie wykazywały wcale wyższego poziom lęku (...), przynajmniej do tej pory" - uzupełnia Bentall. Z kolei najgorzej w obecnej sytuacji radzą sobie osoby, które mają mniej, niż 35 lat i mieszkają w mieście, osoby, które są samotne lub mają "na karku" dzieci, a także ci, którym szwankuje zdrowie. W tej grupie są również ci, którzy którym z powodu pandemii w jakiś sytuacja finansowa się pogorszyła. Trudno się im dziwić w zasadzie...

Zespół badaczy odkrył również, że ludzie dobrze rozumieją objawy Covid-19 i wiedzą, jak uniknąć rozprzestrzeniania. Około 70% zdecydowanie chciałoby się zaszczepić, gdy szczepionka będzie już dostępna.