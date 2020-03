Listonosz błaga mieszkańców UK: „Dajcie nam czas na odsunięcie się od drzwi zanim je otworzycie!”

Fot. Getty

Listonosze i kurierzy to tzw. „key workers” - oni nie mogą wybrać ani opcji pozostania w domu, ani tym bardziej opcji pracy z domu. Dlatego 30-letni Ethan Gordon zaapelował do mieszkańców UK, by dbali o bezpieczeństwo listonoszy i kurierów, i dali im czas na odsunięcie się, zanim otworzą drzwi w celu odbioru przesyłki.

Oto pełna treść apelu, jaki Ethan Gordon wystosował za pomocą mediów społecznościowych do mieszkańców Wysp:

„A więc jestem Poczciarzem (tak jak i tatą, mężem, synem i niesamowitym przyjacielem!!) i chciałbym wam przekazać kilka ważnych informacji. Codziennie dostarczamy paczki i listy.

To, czego może nie jesteś świadomy, to to, że w tych okropnych czasach JESTEŚMY klasyfikowani jako PRACOWNICY KLUCZOWI.

CWU (nasz związek) zaproponował nam, abyśmy działali dla społeczeństwa w tej wyjątkowej sytuacji. Jeśli ona się pogorszy, to nasi pracownicy będą dostarczać produkty związane z opieką medyczną, żywność, a nawet leki.

Wszystko, o co prosimy w tym wypadku społeczeństwo to:

1. Pomyślcie najpierw o bezpieczeństwie, swoim i listonosza.

2. Gdy zobaczycie, że listonosz zbliża się do waszego domu, NIE OTWIERAJCIE DRZWI. Podpiszemy za was listy i paczki. Zostawimy paczkę, jedzenie lub leki na progu waszego domu, a następnie zapukamy. Dajcie listonoszowi wystarczająco dużo czasu, aby odsunął się od drzwi.

3. Jeśli znajdujecie się właśnie poza domem, to wejdźcie do środka lub odsuńcie się na 2 metry od listonosza. Nie podchodźcie do swojego listonosza. Jeśli powiemy wam, abyście się zatrzymali, wycofali lub zamknęli drzwi, to się nie obrażajcie. Staramy się tylko chronić was i nas przed tym wirusem.

4. Wreszcie, jeśli nas odprowadzacie i chcecie z nami pogadać, to śmiało to zróbcie, to może być samotna praca. ALE pamiętajcie, aby pozostać w odległości co najmniej 2 metrów od swojego listonosza. NIE MA ściskania dłoni, przybijania pięści, przybijania piątki, a już w szczególności żadnych pocałunków w policzki”.

Zobacz też: Polski przestępca poszukiwany ENA przez 18 lat (!!!) ukrywał się w hrabstwie Surrey

Apel Ethana Gordona został bardzo pozytywnie przyjęty przez internautów, co nieco zaskoczyło, ale też ucieszyło listonosza. - Czuję się świetnie, wiedząc, że [apel] tak się rozszedł po całym kraju. Ludzie w Londynie, Brighton, Manchesterze, a nawet w Kornwalii widzieli, udostępnili i polubili ten post oraz zostawili kilka naprawdę fajnych komentarzy – zaznaczył Gordon na łamach „Daily Mirror”. - To mi daje poczucie spełnienia, choć myślę, że każdy post udostępniony teraz przez pracownika Royal Mail dotyczący nowych procedur, też by się tak rozszedł – dodał.

Nie przegap: Brytyjski rząd pomaga małym i średnim przedsiębiorcom - jak działa Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS)?