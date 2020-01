Plaga „fałszych” kursów przyuczających do zawodu w UK - problem dotyczy aż połowy praktyk, ostrzega think-tank

Fot. Getty

Think tank EDSK ostrzega, że Wielką Brytanię dotknęła plaga „fałszywych” praktyk zawodowych. W samej Anglii zjawisko ma dotyczyć aż połowy stażowych miejsc pracy. Think tank za sytuację obwinia nieudolność rządowego programu, jednak ministerstwo edukacji nie zgadza się z krytyką.

Według alarmującego raportu think tanku edukacyjnego EDSK cena przyuczenia do zawodu - ponoszona przez wielu pracodawców, prowadzących duże firmy - jest przeznaczana na kursy dające niskie kwalifikacje, a często nie wnosi nic innego, jak tylko zmianę nazwy już istniejącego stanowiska pracy. Autorzy raportu ostrzegają, że w ten sposób wydatki na kursy zawodowe są zbyt często przeznaczane na „istniejących dorosłych pracowników zamiast wspierać młodych ludzi w miejscu pracy”.

Dla pracowników sytuacja taka nie wydaje się korzystna, ponieważ zgodnie z ustaleniami raportu w połowie przypadków pracownikom z większym stażem pracy oferuje się kursy doszkalające, które nie wnoszą nic istotnego do posiadanych już przez tych pracowników umiejętności i wiedzy. Z kolei dla młodych osób, poszukujących pierwszej pracy, praktyk czy stażu, niekorzystne jest to, że pracodawca ma możliwość zmiany nazwy - za pieniądze ministerialne - istniejącego miejsca pracy, nie zatrudniając przy tym żadnego nowego pracownika, a tym samym nie tworząc nowego miejsca pracy dla osoby, która rzeczywiście potrzebowałaby przyuczenia do zawodu.

Jak podaje BBC, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że rządowy program szkoleniowy wymusza na pracodawcach prowadzących duże firmy odprowadzanie składek. W roku rozliczeniowym 2023-2024 roku kwota wpłacona przez pracodawców ma wzrosnąć do 3,4 miliarda funtów.

Dane z raportu pokazują, że od 2017 roku aż 1,2 miliarda funtów, które pracodawcy przeznaczyli na rządowy program doszkalania pracowników, zostały przeznaczone na „minimalne szkolenie”, a nawet tylko na „przekwalifikowanie” miejsc pracy już istniejących w firmie na tzw. miejsca „stażowe”.

Think tank za zaistniałą sytuację obwinia rządowy program szkoleniowy, ale rzecznik ministerstwa edukacji twierdzi, że program rozwija się i jest coraz lepszy.

